15 фотографий, на которых реальность сама превратилась в сюрреализм, и фотошоп тут ни при чём

Сюрреализм — смешение реальности и сна. Оказывается, чтобы создать сюрреалистичное изображение, не надо быть художником, и даже не всегда приходится обращаться за помощью к фотошопу. Реальность сама подкидывает интересные моменты и ситуации, а нужный ракурс помогает сделать из обычной фотографии нечто, что вводит в замешательство. Мы собрали для вас несколько примеров.

Интересное у вас украшение в виде руки…

Каноэ в небе? Озеро Луиз, Банф, Канада

Перед прыжком в небо

Летучая корова

Лестница

Трава растёт из облаков

Луна сегодня слишком низко

Лунная инсталляция Фестиваля света в Генте (Бельгия).

Двухголовый кот поссорился сам с собой

Статуя и гнездо

Кстати, у нас есть подборка случаев, когда осы и птицы создали гнёзда там, где их не ждали.

Как будто четыре разных фото, но нет

Парящая голова кота

Как так вышло: на фото мы видим дверь и коридор. Слева прямо за дверью находится шкаф, на котором и сидит кот. Он выглядывает из-за угла, из-за чего тело скрыто, и остаётся только голова, которая словно бы зависла в воздухе.

Вторжение инопланетян

Потолочные светильники, отражающиеся в оконном стекле.

Человек-осьминог

Фотографии с синхронного плавания — просто кладезь таких необычных ситуаций и планов. У нас есть пост о снимке синхронистки в причудливой позе, который породил целую фотошоп-битву.

Отражение руля выглядит как планета в небе

Радужный кот

Радуга вообще добавляет магии любому снимку. И об этом у нас тоже есть подборка.