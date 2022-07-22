17 фотографий, которые показывают, что бывает, когда странные и трешовые идеи обретают качественное исполнение
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17 фотографий, которые показывают, что бывает, когда странные и трешовые идеи обретают качественное исполнение

17 фотографий, которые показывают, что бывает, когда странные и трешовые идеи обретают качественное исполнение

Гениев обидеть очень легко. Ведь их идеи выходят за рамки стандартов и обычных фантазий. Для этой мы нашли для вас фотографии вещиц, которые заставят поломать голову о том, кто же их придумал: гений или сумасшедший. Потому что обычному человеку такое в голову бы точно не пришло. Но, надо признать, исполнены эти трешовые задумки довольно качественно. Наслаждайтесь!

Это уже продано!

Как вам такая джинсовая посуда?

Нашел это на фуд-корте

Диван для ночных кошмаров

Красота!

Вряд ли кто-то хочет, чтобы им «вырвало» свинку Пеппу

Стул-велосипед

Знаете, что в нём самое обидно? Что педали не крутятся! Эх, такой тренажёр мог бы получиться…

Открывайте пошире

Шинный будда

Леди Краб

Сапоги-кроксы

Аппетитненько

Цветочный туалет

Кстати, у нас есть целая подборка ванных и туалетов с крайне диким дизайном. Можете заглянуть!

С вином стало ещё лучше

Она здесь чужая

Ещё немного на тему хуманизированных животных

Очаровательно

А здесь вы можете найти случаи, когда реальность сама превратилась во что-то очень странное.

# Интересное
По материалам: twizz

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