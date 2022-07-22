17 фотографий, которые показывают, что бывает, когда странные и трешовые идеи обретают качественное исполнение
Сегодня, 23:05
Гениев обидеть очень легко. Ведь их идеи выходят за рамки стандартов и обычных фантазий. Для этой мы нашли для вас фотографии вещиц, которые заставят поломать голову о том, кто же их придумал: гений или сумасшедший. Потому что обычному человеку такое в голову бы точно не пришло. Но, надо признать, исполнены эти трешовые задумки довольно качественно. Наслаждайтесь!
Это уже продано!
Как вам такая джинсовая посуда?
Нашел это на фуд-корте
Диван для ночных кошмаров
Красота!
Вряд ли кто-то хочет, чтобы им «вырвало» свинку Пеппу
Стул-велосипед
Знаете, что в нём самое обидно? Что педали не крутятся! Эх, такой тренажёр мог бы получиться…
Открывайте пошире
Шинный будда
Леди Краб
Сапоги-кроксы
Аппетитненько
Цветочный туалет
Кстати, у нас есть целая подборка ванных и туалетов с крайне диким дизайном. Можете заглянуть!
С вином стало ещё лучше
Она здесь чужая
Ещё немного на тему хуманизированных животных
Очаровательно
А здесь вы можете найти случаи, когда реальность сама превратилась во что-то очень странное.
По материалам: twizz