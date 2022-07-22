17 удивительных находок археологов, которые раскроют для нас историю с другой, более интересной стороны
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17 удивительных находок археологов, которые раскроют для нас историю с другой, более интересной стороны

17 удивительных находок археологов, которые раскроют для нас историю с другой, более интересной стороны

Прошлое скрывает в себе много всего интересного и неизведанного. Чтобы подобраться к разгадкам его тайн, нужно проявить терпение и полностью отдаться изучению истории. Археологи — удивительные люди, решившиеся посвятить всю свою жизнь поискам истины. Ежегодно они находят сотни ценнейших археологических находок, которые приближают человечество к пониманию устройства этого мира. Конечно, работы предстоит ещё очень много. Однако учёные уже знают ответы на некоторые сложные вопросы. И это не может не радовать.

Предлагаем вам взглянуть на некоторые артефакты, которые поразят вас своей исторической ценностью.

Нижняя часть ноги и ступня с сандалией статуи римского императора Марка Аврелия

Император правил в 161–180 годах. Считается, что его род берёт начало от Нумы Помпилия (царя Рима). Каменные ноги в натуральную величину были найдены в Сагалассосе, Турция.

1200 каменных скульптур были найдены в буддийском храме Нэнбуцу-дзю, Япония

Более трёх сотен мумифицированных крокодилов были найдены в древнеегипетском храме Ком Омбо

Древняя статуя времён Римской империи

Хатуссам — была столицей Хеттского царства. Её руины находятся в Турции

Городище было обнаружено ещё 1834 году. Археологические раскопки в нём ведутся с 1906 года и по сегодняшний день.

Археологи обнаружили деревянную лодку, которой, вероятно, более пяти тысяч лет

Старейший храм в мире Гёбекли-Тепе, Урфа

Египетские археологи нашли 59 гробов возрастом более 2500 лет

В Израиле нашли маску возрастом 9000 лет

Красная рука в пещере Шове, Франция, которой более 30000 лет

Во Франции археологи нашли кость динозавра весом 500 килограммов

Древнеримский шлем, который носила элитная римская кавалерия, 1 век нашей эры

Колесница с двойной упряжью, 3 век нашей эры

Удивительная находка была обнаружена на месте захоронения в деревне Стари Янковцы ещё в 2019 году, недалеко от восточного хорватского города Винковцы.

Красивое кольцо, найденное в городе Помпеи

Уникальные суданские пирамиды, которым 2500-3000 лет

Пирамиды построены правителями Мероитского царства. Это произошло спустя 800 лет после того, как египтяне прекратили строительство своих пирамиды.

Это крошечный краб застрял в янтаре около 100 миллионов лет назад

Стеклянная мозаика 2000-летней давности из древнего города Зевгма в Турции

Здесь вы можете посмотреть на удивительные достопримечательности, куда закрыт путь обычным туристам.

# Интересное
По материалам: twizz

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