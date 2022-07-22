17 забавных фото финалистов конкурса The Comedy Pet Photography Awards ’22, которые улыбнут даже самых суровых

Ни один владелец домашних животных не может удержаться от съёмки своих пушистых (и не очень) любимцев. Да и как тут сдержать этот порыв, когда они такие забавные лампапусечки. Вот именно поэтому группа инициаторов и придумала в своё время конкурс The Comedy Pet Photography Awards. А на днях организаторы объявили о выборе финалистов 2022 года, ну а мы в свою очередь предлагаем вам взглянуть на эти забавные моськи!

Я должен танцевать!

Котушечка

Брось меня, Джонни! И передай моей семье…

Полуоборотень

Углубился во внутренний мир собеседника, так сказать

Божечки-кошечки!

Сотка до центра!

Сами мы не местныееее

А вот эти пушистые красавчики стали победителями прошлого года.

Лама курильщика

Застрял в текстурах

— Да это же мяч!

— Да это же пёс!

Шах и мат, плюшевый!

Лол, кек, чебурек

Как мощны мои лапищи

Гусимонотрон

Пушистая плюшечка

Она нэ танцуэт!

К слову, поучаствовать в конкурсе может любой желающий. В этом году, конечно, вы уже не сможете отправить снимки своих забавных дружочков-пирожочков, но зато у нас всех есть целый год, чтобы подготовиться и сделать самые смешные и уморительные снимки животных! 🙂



