20 саркастичных фотографий онлайн-сообщества, которое делится “Плохими фотографиями Земли” с веселыми заголовками
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20 саркастичных фотографий онлайн-сообщества, которое делится “Плохими фотографиями Земли” с веселыми заголовками

20 саркастичных фотографий онлайн-сообщества, которое делится “Плохими фотографиями Земли” с веселыми заголовками

Мы живем на невероятно красивой планете. С удивительными пляжами, яркими тропическими лесами, потрясающими закатами, зелеными пастбищами, полевыми цветами и горами, покрытыми свежим белым снегом, нет границ красоте, которой обладает Земля. Но в то время как на планете, безусловно, есть множество живописных мест и моментов, на ней также есть изрядная доля менее красивых мест. И это та, часть, которую мы сегодня собрались вам показать.

Кому нужна еще одна потрясающая фотография Большого Каньона или Швейцарских Альп? Мы знаем, как они выглядят. Если вы здесь, чтобы увидеть автостоянки торгового центра на Среднем Западе США или переносной туалет на обочине шоссе, у нас есть идеальная подборка для вас. Участники этой странички в Reddit делятся фотографиями, которые подчеркивают худшие части нашей планеты, и подписывают их саркастическими заголовками. Наслаждайтесь просмотром всех этих видов, ради которых большинство из нас оставили бы свои камеры выключенными.

1. Захватывающий дыхание вид из моего офиса

2. Все в Техасе больше и красивее...

3. Красивый закат

4. Оригинальная Мона Лиза в жизни

5. Потрясающий вид в Шанхае

6. Я только что приехал от друга, который живет в Париже. У него просто чудесный вид из окна в туалете

7. Впечатляющий вид на водопад в Нью-Йорке

8. Гребля на каноэ по открытым водам

9. Вот она, мечта всей моей жизни: поехать в Соединенные Штаты Америки. Мое прибытие в Нью-Йорк. Здесь изображен великолепный горизонт Нью-Йорка

10. Как вам моя аэрофотосъемка Лондона?

11. Электрическая компания срезала уродливое дерево, чтобы провести нескольких красивых линий электропередач

12. Прекрасный плавучий остров на озере в Японии

13. Прекрасный вид на горы в Китае

14. Потрясающий вид на озеро Мичиган из центра Чикаго

15. Уличное искусство с глубоким смыслом в Ванкувере, Канада

16. Красивая река Чаттахучи

17. Красивая радуга в Южном Бостоне

18. Внушающий благоговейный трепет Колизей

19. Прекрасный вид из моего отеля в Таиланде! Я мог бы сидеть здесь часами

20. Могучая сила природы

# Интересное
По материалам: Юмор

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