5 полезных советов для тех, кто ленится и теряет мотивацию

Вадим Карасев

Лень и потеря всякой мотивации — это большая проблема для многих людей. Даже самые трудолюбивые люди порой теряют всякое желание работать, заниматься делами. Настало время понять, почему так происходит и как с этим бороться.

Поддерживать состояние потока постоянно — не самая простая задача. Тем не менее, если вы хотите дольше оставаться в этом состоянии, вы можете это сделать, если начнете следовать простым советам, описанным далее.

Ищите дела с достойной наградой

Наша психика устроена таким образом, что мы стараемся в чем-то преуспеть только ради выгоды или какого-то удовольствия. Многим людям лень что-либо делать, потому что выполнение определенных задач попросту не дает им ничего.

Возможно, что награда есть, но вы ее попросту не видите. Например, человек решает какую-то проблему, но не понимает того, насколько она важна. Это бывает в самых разных ситуациях — когда мы помогаем близким, когда делаем какие-то оздоровительные процедуры, занимаемся уборкой.

Отсутствием награды можно считать низкую зарплату, либо какие-то одолжения родным, близким, друзьям. Для кого-то наградой будет простое «спасибо», а кому-то нужно что-то более существенное. Получается, что начать стоит с анализа того, что конкретно вы делаете и что вы за это получаете. Чтобы меньше лениться, нужно выбирать самые важные дела, по завершению которых вы сможете получить что-то существенное. Так ваша мотивация будет расти, а желание бездельничать пропадет.

Повышайте уверенность в себе

Неуверенные в себе люди обладают очень слабым биополем и малым запасом энергии, мотивации. Им кажется, что они чего-то не могут, что у них ничего не получится, поэтому они и не хотят ничего делать. Это абсолютно очевидно, ведь если сильному и уверенному в себе человеку сказать, то он не сможет чего-то достичь, он попытается опровергнуть это. Слабый человек примет эти слова за чистую монету.

Если у вас пропала вера в себя, вернуть ее можно посредством пяти простых упражнений на каждый день. Как только в начнете ими пользоваться, то тут же заметите положительную разницу.

Следите за здоровьем

Мотивация и победа над ленью приходят в первую очередь к тем, кто себя хорошо чувствует физически. Не исключено, что проблемы с ленью у вас и у большинства других людей появляются из-за физической слабости. Например, кто-то имеет массу вредных деструктивных привычек, а кто-то просто не высыпается должным образом.

Старайтесь настроить правильно свое питание, а также занимайтесь спортом, больше ходите. У вас обязательно появится желание работать и заниматься какими-то новыми делами, поскольку появятся силы. Лечите вовремя болезни, ходите на осмотр к врачам.

Отдыхайте

Лень и утрата мотивации приходят еще и к трудоголикам. Каждый человек должен уметь отдыхать в течении дня, расслабляться в конце рабочей недели и брать отпуск пару раз в год. В противном случае появляется эмоциональное и энергетическое выгорание, усталость. Когда мы уставшие и разбитые, нам не хочется не только работать, но даже заниматься любимыми делами.

Когда человек не отдыхает, у него закрываются чакры, энергетический обмен нарушается. Тело начинает давать сбой, а мысли меняются с позитивных на негативные. Ни в коем случае не забывайте о важности здорового сна.

Меняйте окружение

Лень нередко становится следствием появления в вашей жизни токсичных людей, которые постоянно говорят вам, что у вас что-то не получится. Они тянут вас за собой на дно, но не всегда им для этого нужно говорить что-то неприятное. Достаточно не говорить ничего вовсе, ведь периодически всем нам нужны слова поддержки. Если родственник, друг или знакомый только и могут что критиковать и указывать на недостатки, то с такими людьми нужно либо расстаться, либо перестать их слушать как можно скорее.

Также причиной появления лени может быть общение с энергетическими вампирами — людьми, которые манипулируют вами и пытаются воспользоваться вашей добротой, состраданием, чувством вины и так далее. Ранее мы рассказывали о том, как вы можете понять, что перед вами как раз один из таких людей. Это поможет вам минимизировать общение с токсичной личностью, сохранив мотивацию и избежав наплыва лени.