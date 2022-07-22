Актер из «Звездных войн» обвинил фанатов франшизы в токсичности
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Актер из «Звездных войн» обвинил фанатов франшизы в токсичности

Актер из «Звездных войн» обвинил фанатов франшизы в токсичностиАктер Саймон Пегг назвал фанатов «Звездных фон» самыми токсичными

Британский актер и комик Саймон Пегг назвал фанатов «Звездных фон» самыми токсичными. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале SiriusXM.

Артист, который и сам появлялся в нескольких частях франшизы, обвинил фанатов в нежелании принимать разнообразие и оскорбительном поведении. По мнению Пегга, поклонники «Стар Трека» являются куда более прогрессивными, в то время как зрители «Звездных войн» негативно реагируют на то, что во франшизе появляются люди разных национальностей.

«Я считаю, что фанаты "Стар Трека" всегда были очень, очень инклюзивными. "Стар Трек" о разнообразии. Так было с 1966 года, так было всегда», — сказал он.

При этом актер признался, что и сам вел себя токсично. Он вспомнил, как высмеял персонажа «Звездных войн» Джа-Джа Бинкса в сериале «Долбанутые», в котором выступал сценаристом. Позже исполнивший роль Джа-Джа Бинкса актер Ахмед Бест признался, что из-за негативной реакции на свою работу он думал о самоубийстве.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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