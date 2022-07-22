Александр Дьяченко рассказал о трагедии в семье

Актер Александра Дьяченко просит молиться за самого близкого человека. В семье Александра Дьяченко несчастье — маму актера госпитализировали в тяжелом состоянии. За жизнь Марины Анатольевны борются врачи, артист просит неравнодушных молиться. Еще недавно родительница Александра Дьяченко веселилась на собственном юбилее, а сегодня стало известно о ее плохом самочувствии. «Мама в реанимации с тяжелым инсультом. Если нетрудно, люди добрые, помолитесь о ее выздоровлении, пожалуйста. Крестили маму под именем Любовь», — сообщил 57-летний актер.Наталия Антонова, Юлия Куварзина, Лама Сафонова пожелали артисту сил, а Марине Анатольевне скорейшего выздоровления. «Только же вот-вот юбилей у нее был... Пусть выкарабкается, миленькая! Дай Бог ей здоровья. Саша, молимся», — пишут коллеги. Александр Станиславович всегда с уважением говорит о близком человеке. «Любимая, спасибо за то, что ты есть у меня именно такая, какая есть. Очень дорожу, очень люблю!» — посвящал трогательные строки актер родительнице. Напомним, отец звезды кино умер более 20 лет назад. «В начале 2000-х я приехал в Москву и долго решал, где же мне отпраздновать Новый год. В итоге поехал к друзьям, а не к родителям. А 2 января узнал, что папа болен. Рак сжег его буквально за полгода. Мама боролась, а я нет. Я понимал, что это все...» — делился звезда сериалов.