Алена Водонаева растолстела

40-летняя ведущая и модель Алена Водонаева ранее признавалась, что не терпит полных людей. Бывшая участница «Дома-2» не скрывает, что испытывает неприязнь к полным людям. Ее скандальное заявление 2017 года многие помнят до сих пор. Тогда Алена сказала, что ей неприятно находиться рядом с людьми с лишним весом, ехать с ними в лифте, лететь в самолете и плавать в бассейне. Со временем мнение телезвезды не изменилось. Даже к себе Водонаева относится очень критически. «Сколько можно тыкать мне моей позицией к жиру, лишнему весу и так далее. Вы что, хотите оправдать свои нажранные килограммы тем, что я плохая и злая? Не получится. Я ненавижу жир. Я ненавижу, когда я жирная. Как сейчас, например. Да, для кого-то моя фигура сейчас – предел мечтаний, но не для меня. Я люблю себя без излишеств мяса и жира на костях. Ключевое слово – излишеств!» — высказалась автор книги «Голая».Участница шоу «Звезды в Африке» отметила, что по таким же принципам воспитывает 11-летнего сына Богдана. «Прививаю ему культуру питания. Красота, эстетика и сексуальность – это про здоровье, дисциплину и адекватную оценку себя», — объяснила Алена. Высказывания Водонаевой о полных людях ранее прокомментировала Анна Семенович. Певица гордится пышными формами и чувствует себя комфортно в своем весе. Бывшая супруга бизнесмена Алексея Малакеева также озвучила свое мнение о друзьях со средним достатком. Алена считает, что они могли бы улучшить свое материальное состояние, но ничего не делают для этого. «Без обид, но это их выбор. Для них это нормально, а для меня не норма много отдыхать, жалеть себя, не иметь в 30-40 лет личной недвижимости. Их волнуют другие вещи. Но каждый живет так, как хочет. Я воспитываю только своего ребенка. Других жизни не учу. В это время я работаю 24/7», — рассказала выпускница МГУ.