Анастасия Макеева молится о рождении детей

Актриса Анастасия Макеева рассказала о своем счастье. Артистка обрела настоящее женское счастье лишь с Романом Мальковым, за которого вышла замуж в прошлом году. Супруги не просто узаконили отношения, но и обвенчались. Теперь пара мечтает стать родителями. 40-летняя Малькова откровенно рассказала, насколько для нее было важно закрепить союз перед Богом. «Мы обрели духовного отца, прошли соборование и очень трепетно к нему относимся. Это был наш внутренний запрос, — отметила актриса. — Когда в моей жизни появился Роман, я сердцем почувствовала, что только отец небесный может позаботиться о нас. Так мы пришли к своему решению венчаться. Я уверовала, что именно брак на небесах подарит мне возможность родить ребенка. Я верю, что это правильное решение. Каждый день мы с мужем читаем молитвы, и от этого действа нам становится очень хорошо на душе». По словам артистки, венчание — это обдуманное и серьезное решение, а не дань моде. Анастасия не хочет, чтобы поклонники считали, якобы она к этому ветрено относится.«Когда у меня спрашивают, как вы снимаете стресс, я говорю — прочтите молитву и никто и никогда не сможет вам сделать больно. Когда у людей настоящая любовь, не имеет значения рост, цвет глаз, зарплата, статусность, потому что есть другие категории. Среди которых — слияние душ, внутреннее ощущение тепла, комфорта, ласки, трепета, когда ты рядом с этим человеком, единение. Мне Господь и вера спасли жизнь, сознание, душу, нашу любовь, поэтому у меня особое ко всему этому отношение. Венчание произвело на меня очень сильное впечатление. Когда мы зашли в храм, там началось настоящее волшебство. Солнце попадало в витраж так, что все присутствующие стояли в тени, и только мы с мужем были освещены лучом света. Словно Бог сам нас благословил», — эмоционально рассказала Макеева. Если раньше актриса воевала с экс-женой Малькова, то теперь не видит смысла ссориться. Анастасия сконцентрирована лишь на себе и своих близких. «Честность, порядочность, преданность, щедрость. А не прощаю, наверное, подлость и предательство, хотя во мне уже нет такой эмоции. Нет ни одного человека, к которому я испытываю непрощение, и это происходит не ради конкретного человека, а ради меня. Я прощаю всех ради себя, мне так проще и понятнее жить. Я принимаю позицию, что мы все дети Бога и в каждом из нас есть частица Бога и если я человека буду не прощать, это значит, я буду за что-то не прощать Бога, а имею ли я это право?» — рассуждает звезда кино для «ТН».