Антон Гусев романтично отметил день рождения с новой девушкой

Весной Антон Гусев расстался с Викторией Романец, в начале июля супруги оформили развод. Теперь Антон встречается со стилистом по волосам Яной Герштейн и демонстрирует в личном блоге кадры с ней.

21 июля Антону исполнилось 33 года. Гусев не стал по этому поводу пышного торжества, лишь провел романтический вечер в компании с Яной, о чем рассказал подписчикам. Помимо всего прочего, экс-участник «ДОМа-2» восхитился внешними данными любимой. «Красива, но не только внешне», — отметил он.

Что касается Герштейн, то она пока не рассказывает об отношениях с бывшим Виктории Романец.

Напомним, Виктория Романец и Антон Гусев расстались в конце апреля после пяти лет брака. Вика обнаружила интимную переписку мужа с коллегой по работе, после чего приняла решение развестись. Гусев пытался сохранить семью, просил у Романец прощения, но все его старания не дали результата.

«Я желаю им счастья. Продолжайте! У нас с Антоном за пять лет было много чего хорошего и плохого. Ничего не надо додумывать и придумывать. Для меня это предательство. Я сама бы так не поступила! И не факт, что эта девушка — менеджер Антона. Может, она так была записана в телефоне для отвода глаз. Но менеджеры не шлют друг другу сердечки в два часа ночи. Я увидела это, а Антон дрожащими руками отобрал у меня телефон. В общем, я все поняла. Теперь вопрос с детьми снят. Мне не от кого рожать! Не надо мне соболезновать, никто не умер. Так бывает. Это выбор человека, я его приняла. Больше не увидите Антона в моем аккаунте. Не хочу возвращаться к этой теме», — негодовала 32-летняя Виктория.

И все же спустя какое-то время экс-супруги сумели помириться и остаться приятелями, несмотря на столь скандальный разрыв.