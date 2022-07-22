Артист «Кривого зеркала» объяснил, зачем зрители ходят на Ольгу Бузову

Ведущая и певица Ольга Бузова пользуется небывалой популярностью. Шоумен Александр Морозов стал новым гостем YouTube-шоу «Откройте, Давид!». В интервью юморист решил порассуждать о том, как сильно изменилось восприятие зрителем творчества артистов, выступающих на отечественной эстраде. В качестве примера звезда «Кривого зеркала» привел случай, который произошел с ним. По словам Морозова, он встретился со своей знакомой, которая собиралась на концерт Ольги Бузовой. При этом приятельница шоумена честно призналась, что идет туда не для того, чтобы получить удовольствие от выступления Бузовой, а для того, чтобы снять видео на концерте, а потом выложить ролик в социальных сетях со своими комментариями и выставить певицу на всеобщее посмешище. По мнению Александра Морозова, этот случай далеко не единичный. Он отметил, что раньше люди ходили на концерты и различные шоу для того, чтобы получить удовольствие и наслаждение от выступления любимого артиста. Напомним, Ольга Бузова начала музыкальную деятельность в 2011 году. Тогда она и певец T-Killah представили совместную музыкальную композицию «Не забывай». Однако серьезно она занялась певческой карьерой в 2016 году. Бузова выпустила первую сольную песню «Под звуки поцелуев», а затем — одноименный дебютный альбом.Стоит отметить, что с тех пор теледива подружилась со многими представителями шоу-бизнеса. Однако особое место в ее сердце занимает Филипп Киркоров. Он неоднократно оказывал поддержку Ольге в начале ее творческого пути. Ранее Бузова рассказала историю знакомства с певцом. Ольга Бузова всерьез занялась певческой деятельностью в 2016 году Их встреча впервые произошла на международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей «Новая Волна» в 2017 году. «Мне не хватило места на показе во время AfterParty, и он просто взял и посадил меня на коленки. С тех пор мы почти всегда на связи», — разоткровенничалась Ольга (орфография и пунктуация авторов здесь и далее даны без изменений. — Прим. ред.). Вместе с тем Ольга Бузова пробует свои силы и на театральном поприще. В июне прошлого года она выступила на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Чудесный грузин», в котором исполнила роль Беллы Шанталь. Несмотря на то, что спектакль прошел с аншлагом, выбор Бузовой в качестве одной из актрис вызвал осуждение со стороны зрителей и профессионального сообщества. Ранее Ольга Бузова делилась планами о возвращении на театральные подмостки. Она рассказывала, что в этом году ей поступили предложения принять участие в двух постановках. По ее словам, обе роли — главные, причем одна из них драматическая.