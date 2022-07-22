Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft не выпустят в этом году, игру снова перенесли

Вадим Карасев





Издательство Ubisoft поделилась с инвесторами планами на ближайшее будущее. Было объявлено об отмене разработки сразу 4 проектов, а вместе с тем стало известно и о планах на ближайшие проекты.

Игру Avatar: Frontiers of Pandora планировали выпустить до конца 2022 года, примерно к релизу фильма «Аватар Путь Воды». Теперь же сообщается, что проект выйдет в период с апреля 2023 года по март 2024 года. На данный момент точное релизное окно разработчики и издатель не называют.

Ubisoft объясняет причину переноса Avatar: Frontiers of Pandora желанием создать проект, который «использует все возможности нового поколения». Отмечается, что Ubisoft старается создать комфортные услуги для разработки Avatar: Frontiers of Pandora, чтобы разработчики проекта не кранчили для выпуска игры в ранее объявленные сроки.

Напомним, создает игру Avatar: Frontiers of Pandora команда Ubisoft Massive. Инсайдер Том Хендерсон в конце июня сообщал, что проект выйдет 18 ноября 2022 года. Но, похоже, планы изменились.