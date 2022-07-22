Белая продолжает говорить о беременности от Тиграна Салибекова
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Белая продолжает говорить о беременности от Тиграна Салибекова

Белая продолжает говорить о беременности от Тиграна Салибекова
Несмотря на то, что Юлия Белая сменила приоритеты в плане мужчин, она продолжает намекать Тиграну о возможной беременности. Некоторое время назад Юлия Белая ушла к Антону Санникову. Однако она не забывает о Тигране Салибекове и на камеру демонстративно заявляет, что чувствует тошноту, пугая мужчину последствиями их отношений. Может она просто заболела? Или действительно ждёт малыша, как прогнозирует друг Тиграна Максим Колесников?

Как оказалось, Юля действительно разводит интриги по поводу собственной беременности и активно шантажирует Салибекова двумя полосками на тесте. Но сам Тигран далеко не дурак, поэтому он отправился за новым тестом к администраторам проекта и принёс его Белой, дабы ее заявления не выглядели голословными. Видимо, с него все-таки сняли приворот и теперь он смотрит на всю эту ситуацию более трезво.

Ходят слухи, что Белая на самом деле не беременная, однако об этом станет известно уже в ближайших эфирах. Но участники до сих пор спорят, согласится ли Санников воспитывать чужого ребёнка, если вдруг что, или Юля будет вынуждена вернуться к Тиграну. Еще и ведущие проекта активно намекают мужчине, что ему стоит помириться с Белой, ведь они такая красивая пара...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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