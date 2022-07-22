Беременная Марина Девятова рассказала о диетах и реакции дочки на прибавление в семье

В апреле Марина Девятова, набравшая в весе до неузнаваемости, объявила о второй беременности. Певица честно ответила, переживает ли из-за лишних кило, а также поведала, как дочь Ульяна отнеслась к скорому прибавлению в семье.

Если же раньше певица расстраивалась, вставая на весы, то теперь спокойно относится к набранным килограммам, ведь близкие люди ее любят и такой.

«Я всегда нахожусь в процессе каких-то диет. Безусловно, как у любого нормального человека, у меня бывают эмоциональные перегрузы, срывы в питании, но, мне кажется, с возрастом прихожу к пониманию выражения «Красота в глазах смотрящего», — сообщила 38-летняя исполнительница.

Марина не остановила работу ни из-за положения, ни из-за перемен во внешности. Несмотря на поздний срок беременности, артистка продолжает выступать и давать концерты. «Живу в своем обычном ритме, гастроли никто не отменял. Пою, пока позволяют силы. Конечно, танцы с прыжками вы не увидите, я подхожу ко всему разумно. Дарю свою любовь зрителю, а в ответ получаю взаимность», — добавила Девятова.

Певица еще не решила, какое имя даст второму малышу. По словам Марины, она родит, посмотрит на младенца и только потом поймет, как стоит его назвать. «Решили сначала увидеть ребенка, познакомиться с ним. Так было и с Ульяшей. Когда малыш появится на свет, то сразу почувствуем его энергию», — отметила артистка в интервью журналу «Домашний».

К слову, пятилетняя дочь Девятовой резко отреагировала, узнав, что станет старшей сестрой. «Сначала она восприняла известие ревностно, но я ей все объяснила. И теперь Ульяша даже ждет рождения малыша. Но я не испытываю иллюзий, что все в их отношениях сложится идеально: в любом случае ревность будет, — подчеркнула исполнительница. — К счастью, есть папа, бабушка, которые, если что, переключатся больше на Ульяну. Конечно, сложно равноценно распределять внимание между грудничком и дошкольником, но я постараюсь максимально уделять время обоим».