Бигрина сильно постарела всего за год на Дом-2

Вадим Карасев

Не так давно Анастасия Бигрина справила свою первую годовщину на проекте. Естественно, в сторис девушка продемонстрировала подарки и цветы, которые ей подарили фанаты в честь такого события. Кроме того, настя искренне рада, что смогла так долго продержаться на Дом-2 и скоро даже выйдет замуж. В этот момент она казалась по-настоящему счастливой, в отличие от последних дней. Незадолго до этой годовщины у неё появился небольшой разлад в отношениях с Евгением Ромашовым.Естественно, фанаты телешоу в очередной раз поразили своей внимательностью и обратили внимание на тот факт, что за прошедший год Бигрина сильно постарела. На новых кадрах она была в том же платье, поэтому разница была заметна особенно сильно. Фанаты Дом-2 убедись в том, что Настя выглядит так, будто проект высосал из неё всю энергию и радость от жизни.Тем более недавно на Лобном произошёл очередной некрасивый инцидент и ходят слухи, что Ромашов даже поставил Бигрина фингал. Правда это или нет — станет известно в ближайших эфирах.