Бигрина сильно постарела всего за год на Дом-2
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Бигрина сильно постарела всего за год на Дом-2

Бигрина сильно постарела всего за год на Дом-2
Некоторое время назад Анастасия Бигрина отмечала свою годовщину на Дом-2. Она была в том же платье, что и год назад, но фанаты обратили внимание, что из неё как-будто выпили всю энергию. Не так давно Анастасия Бигрина справила свою первую годовщину на проекте. Естественно, в сторис девушка продемонстрировала подарки и цветы, которые ей подарили фанаты в честь такого события. Кроме того, настя искренне рада, что смогла так долго продержаться на Дом-2 и скоро даже выйдет замуж. В этот момент она казалась по-настоящему счастливой, в отличие от последних дней. Незадолго до этой годовщины у неё появился небольшой разлад в отношениях с Евгением Ромашовым.

Естественно, фанаты телешоу в очередной раз поразили своей внимательностью и обратили внимание на тот факт, что за прошедший год Бигрина сильно постарела. На новых кадрах она была в том же платье, поэтому разница была заметна особенно сильно. Фанаты Дом-2 убедись в том, что Настя выглядит так, будто проект высосал из неё всю энергию и радость от жизни.

Тем более недавно на Лобном произошёл очередной некрасивый инцидент и ходят слухи, что Ромашов даже поставил Бигрина фингал. Правда это или нет — станет известно в ближайших эфирах.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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