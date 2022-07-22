Биткоин-биржа Mercado Bitcoin допустила расширение на Мексику
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Биткоин-биржа Mercado Bitcoin допустила расширение на Мексику

Биткоин-биржа Mercado Bitcoin допустила расширение на Мексику


Бразильская криптовалютная биржа Mercado Bitcoin планирует экспансию на рынок Мексики. Компания ожидает разрешения от местных регуляторов, заявил CEO платформы Рейнальдо Рабело в комментарии Cointelegraph.


По его словам, биржа намерена расширить географию предоставления услуг в 2022 году. Детали топ-менеджер не раскрыл.


В апреле Рабело назвал поглощение иностранных компаний «наиболее простым путем» для выхода на новые рынки. По его словам, эти фирмы уже работают в соответствии с законодательством определенной юрисдикции.


«Поэтому слияния являются более очевидным выбором [для экспансии]», — подчеркнул CEO биржи.


В конце 2021 года 2TM Group, материнская компания Mercado Bitcoin, закрыла расширенный раунд финансирования Серии B на $50,3 млн.


До этого фирма привлекла $200 млн от SoftBank Latin America Fund, став восьмым по величине «единорогом» в регионе.


Ранее Mercado Bitcoin получила $37,4 млн на расширение присутствия на рынках Латинской Америки.


Летом 2022 года 2TM Group объявила о сокращении штата на фоне неблагоприятной ситуации в мировой экономике.


Напомним, об увольнениях заявил ряд известных игроков индустрии, включая Coinbase, Crypto.com, BlockFi, BitMEX, Bitpanda, майнинговую компанию Compass Mining и NFT-маркетплейс OpenSea.


Биткоин-биржа Gemini предупредила о второй волне оптимизации.


СЕО биржи Binance Чанпэн Чжао, напротив, назвал криптозиму подходящим временем для найма новых сотрудников. О планах принять на работу более трехсот специалистов сообщил глава KuCoin Джонни Лю.

# Экономика mercado bitcoin, мексика, новости
По материалам: ForkLog

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