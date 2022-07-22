Бывшая домработница Филиппа Киркорова рассказала, как выживает

Женщина призналась, что не собирается обращаться за помощью к певцу Филиппу Киркорову. Людмила Дороднова, известная как домработница Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Люся, давно вышла на пенсию. При этом 81-летняя женщина продолжает работать. По словам Людмилы, от государства она получает чуть больше двадцати тысяч рублей, а мечтает от выплате хотя бы в 50 тысяч. Несмотря на это, она не просит помощи у поп-короля и Примадонны.«Я пока на одну пенсию не жила. Все время есть подработки. К Филиппу за помощью не обращаюсь и не буду. Только если совсем не припрет», — поделилась Дороднова с PROZVEZD. Напомним, Людмила более 30 лет работала у Пугачевой, а после ее развода с Киркоровым решила остаться с ним. В 2020 году поп-король уволил помощницу.