Бывшая домработница Филиппа Киркорова рассказала, как выживает
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Бывшая домработница Филиппа Киркорова рассказала, как выживает

Бывшая домработница Филиппа Киркорова рассказала, как выживает
Женщина призналась, что не собирается обращаться за помощью к певцу Филиппу Киркорову. Людмила Дороднова, известная как домработница Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова Люся, давно вышла на пенсию. При этом 81-летняя женщина продолжает работать. По словам Людмилы, от государства она получает чуть больше двадцати тысяч рублей, а мечтает от выплате хотя бы в 50 тысяч. Несмотря на это, она не просит помощи у поп-короля и Примадонны.
«Я пока на одну пенсию не жила. Все время есть подработки. К Филиппу за помощью не обращаюсь и не буду. Только если совсем не припрет», — поделилась Дороднова с PROZVEZD. Напомним, Людмила более 30 лет работала у Пугачевой, а после ее развода с Киркоровым решила остаться с ним. В 2020 году поп-король уволил помощницу.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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