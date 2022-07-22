Бывшая домработница Киркорова рассказала, сколько получает после выхода на пенсию
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Бывшая домработница Киркорова рассказала, сколько получает после выхода на пенсию

Бывшая домработница Киркорова рассказала, сколько получает после выхода на пенсию

Людмила Дороднова проработала у Филиппа Киркорова домработницей около 30 лет. Она помогала ему с детьми, занималась приготовлением любимых блюд, следила за порядком в доме. В 2020 году Киркоров посчитал, что Людмила достаточно отработала, и отправил ее на заслуженный отдых. При этом артист выплатил ей солидную сумму.


Недавно с бывшей домработницей Киркорова связались журналисты, чтобы узнать, как живет Людмила после выхода на пенсию, какие проблемы у нее есть и помогает ли ей Киркоров. Оказалось, что ежемесячные выплаты Людмилы Дородновой составляют около 20 тысяч рублей. Она считает такую сумму маленькой.

«Если бы получала 50 тысяч, было бы более-менее нормально», – жалуется журналистам бывшая домработница Киркорова.


Но, по признанию Людмилы, на одну только пенсию она еще не жила, так как кроме этого у нее есть подработки. За участие в ток-шоу, как выяснилось, деньги предлагают небольшие, да и приходят он с большой задержкой. Так, по словам Людмилы, с прошлого участия в шоу прошел месяц, а гонорар ей так и не перевели.


На вопрос представителей издания Prozvezd.info, помогает ли ей бывший работодатель Филипп Киркоров, Людмила ответила отрицательно. Она сама не обращалась к певцу и не собирается этого делать. Только в случае самой крайней необходимости.


Напомним, что большими пенсиями не могут похвастаться даже звезды. Так, ведущий Леонид Якубович и певица Лолита Милявская получают 23 тысячи рублей пенсионных отчислений. Звезды, которые имеют столичную прописку и государственные награды, могут рассчитывать на 50-60 тысяч рублей.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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