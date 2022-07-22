Бывшая жена экс-хоккеиста ЦСКА Игоря Фефелова обвинила его в краже ребенка
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Бывшая жена экс-хоккеиста ЦСКА Игоря Фефелова обвинила его в краже ребенка

Бывшая жена экс-хоккеиста ЦСКА Игоря Фефелова обвинила его в краже ребенка

Виктория Береснева обратилась за помощью к общественности. Женщина заявила, что бывший супруг Игорь Фефелов отнял у нее ребенка. По сообщениям СМИ, спортсмен и несовершеннолетний находятся в Сочи.

Виктория Береснева написала о ситуации в социальных сетях. «Ребенок по решению суда проживает со мной. У нас есть мировое соглашение. Фефелов Игорь Александрович увез сына. Он его украл! Не выходил на связь сутки. Забрал обманным путем. Пользуясь моим доверием!» — негодует женщина.

Вскоре выяснилось, экс-хоккеист ЦСК вместе с сыном находится на отдыхе в Сочи. Данную информацию спортсмен подтвердил в личном блоге, опубликовав ролик, на котором он плавает вместе с мальчиком в море.

«Всем переживающим за жуткую травму ребенка от общения с папой — большой привет! Ребенок жив, здоров и очень счастлив, как и я», — подписал кадры Игорь.

28-летний хоккеист уверяет, что имел право забрать сына, согласно закону, и предупреждал об отъезде. Свободно видеться с наследником он может с 15 июля по 14 августа. Соответствующие документы Фефелов опубликовал в соцсетях.

«Никто его не крал, и никто не скрывается. Есть решение суда и я его соблюдаю. 14 августа ребенок приедет к маме и будет с ней проживать. А я буду видеться с ним по решению суда», — заявил он.

Однако волна хейта в сторону хоккеиста уже не утихает. Игоря завалили негативными комментариями. Друзья поддерживают спортсмена, а ролик с обвинениями Виктории называют спектаклем на камеру.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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