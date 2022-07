CEO Epic Games Store заступился за NFT-игры

Глава Epic Games Store Тим Суини заявил, что магазин цифровых видеоигр не планирует отказываться от проектов с использованием невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Developers should be free to decide how to build their games, and you are free to decide whether to play them. I believe stores and operating system makers shouldn’t interfere by forcing their views onto others. We definitely won’t.