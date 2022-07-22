CEO Epic Games Store заступился за NFT-игры

Глава Epic Games Store Тим Суини заявил, что магазин цифровых видеоигр не планирует отказываться от проектов с использованием невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Developers should be free to decide how to build their games, and you are free to decide whether to play them. I believe stores and operating system makers shouldn’t interfere by forcing their views onto others. We definitely won’t. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 21, 2022

В ответ на призыв пользователя Twitter «избавиться от каждой такой игры в магазине» Суини пояснил позицию компании.

«У разработчиков должна быть возможность решать, как создавать свои игры, а вы вольны решать, играть ли в них. Я считаю, что создатели магазинов и операционных систем не должны вмешиваться, навязывая свои взгляды. Мы определенно не станем», — написал он.

CEO Epic Games Store высказался на эту тему после того, как в стоящей за разработкой Minecraft студии Mojang Studios заявили, что «не поддерживают и не разрешают» интеграцию в игру технологии блокчейн и NFT.

Напомним, в октябре 2021 года компания-разработчик Valve Corporation запретила размещать блокчейн-игры с криптовалютами или NFT в своем магазине Steam. Тогда в Epic Games Store заявили об «открытости» для таких проектов.

В январе 2022 года французский гейм-гигант Ubisoft столкнулся с негативной реакцией пользователей на попытку запуска NFT-площадки Quartz.

В апреле 2022 года Epic Games закрыла инвестиционный раунд в размере $2 млрд. Средства направят на проекты из сферы метавселенных.