CEO Epic Games Store заступился за NFT-игры
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CEO Epic Games Store заступился за NFT-игры

CEO Epic Games Store заступился за NFT-игры


Глава Epic Games Store Тим Суини заявил, что магазин цифровых видеоигр не планирует отказываться от проектов с использованием невзаимозаменяемых токенов (NFT).




В ответ на призыв пользователя Twitter «избавиться от каждой такой игры в магазине» Суини пояснил позицию компании.


«У разработчиков должна быть возможность решать, как создавать свои игры, а вы вольны решать, играть ли в них. Я считаю, что создатели магазинов и операционных систем не должны вмешиваться, навязывая свои взгляды. Мы определенно не станем», — написал он.


CEO Epic Games Store высказался на эту тему после того, как в стоящей за разработкой Minecraft студии Mojang Studios заявили, что «не поддерживают и не разрешают» интеграцию в игру технологии блокчейн и NFT.


Напомним, в октябре 2021 года компания-разработчик Valve Corporation запретила размещать блокчейн-игры с криптовалютами или NFT в своем магазине Steam. Тогда в Epic Games Store заявили об «открытости» для таких проектов.


В январе 2022 года французский гейм-гигант Ubisoft столкнулся с негативной реакцией пользователей на попытку запуска NFT-площадки Quartz.


В апреле 2022 года Epic Games закрыла инвестиционный раунд в размере $2 млрд. Средства направят на проекты из сферы метавселенных.

# Экономика epic games, nft, гейминг, новости
По материалам: ForkLog

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