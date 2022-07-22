Чем зарабатывает дочь Анастасии Заворотнюк: источники дохода Анны

Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, активно демонстрирует в своих социальных сетях довольно безбедную жизнь. И это в то время, когда на лечение ее матери уходят все свободные средства, а ее супруг Петр Чернышев работает практически на износ. На этом фоне у многих пользователей сети возникает вопрос, чем же занимается Анна, что позволяет ей вести такой образ жизни.





На прямые вопросы подписчиков наследница Анастасии Заворотнюк предпочитает не отвечать или ограничивается шутками. Так, отвечая одной из подписчиц о своих заработках, Анна сообщила следующее:

«У меня талант находить деньги на улице. Иногда кошельками, иногда целыми чемоданами. Если повезет — сейф под ноги попадается».





Видимо, такие вопросы не очень нравятся дочери Анастасии Заворотнюк, но избежать их, демонстрируя роскошь в соцсетях, не выйдет. Проанализировав посты и сториз Анны, становится понятно, что ее основным источником заработка является реклама. В основном, косметических средств. Постов с места работы или объяснениями о том, чем она зарабатывает на жизнь, в ее ленте нет.





В последнее время в сети появляется информация, что лечение, назначенное Анастасии Заворотнюк, не дает желаемого результата. Определенные трудности возникают и с доставкой зарубежных препаратов. Анна редко комментирует состояние матери, но в этот раз решила успокоить подписчиков.

«Слава богу, пока нет никаких сложностей в лечении мамы после последних изменений в мире. Пока ничего такого не ощутили», — пишет Заворотнюк-младшая в своих соцсетях.