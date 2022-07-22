Что будет, если мыть волосы перед сном и ложиться спать с мокрыми волосами

Из-за ускоренного ритма жизни не всегда есть возможность правильно планировать свой день и уделять достаточно времени отдыху. Поэтому утром хочется поспать подольше. Но как быть в этом случае с мытьем головы, можно ли помыть голову с вечера и лечь спать с мокрыми волосами, чтобы утром сэкономить время на сон?

Почему женщины опасаются спать с мокрыми волосами





Наверное, каждая женщина, планируя время для своих гигиенических процедур, не раз задавала себе вопрос о том, можно ли помыть голову перед сном и лечь спать с мокрыми волосами, чтобы утром не просыпаться на полчаса раньше.

Многих пугает довольно распространенное мнение, что мокрые волосы становятся намного более уязвимыми, чем сухие: они легче ломаются, во сне трутся о подушку, становятся тусклыми, непослушными и даже могут менять направление роста.

Кроме того, многим приходилось слышать, что микроскопические пылевые клещи, которые живут в окружающем пространстве, в том числе и в постели, при воздействии влаги становятся более активными и начинают быстро размножаться. Так ли это на самом деле, рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова.

Что советуют врачи по поводу сна с мокрыми волосами





По мнению врача-дерматолога, проблема сна с мокрыми волосами заключается совсем не в том, что обычно беспокоит женщин. Качество волос не страдает от того, что вы ложитесь спать после мытья головы. Скорее, наоборот, вы даете волосам возможность высохнуть естественным путем, без использования фена, что является только плюсом для их здоровья.

Опасность кроется в том, что, укладываясь спать с мокрыми волосами, вы рискуете простудиться, если в комнате открыта форточка или, что еще хуже, включен кондиционер. Кроме того, вряд ли комфортно будет спать на мокрой подушке.

Еще один минус заключается в том, что наутро высохшие за ночь волосы будут выглядеть весьма непривлекательно. Длинные локоны могут запутаться, а короткие будут торчать в разные стороны, и их придется долго приводить в порядок. Поэтому женщине, которая утром хочет выглядеть привлекательно, вряд ли удастся сэкономить лишние полчаса таким образом.