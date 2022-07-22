Чтобы не было негатива: приметы, связанные с чайником, почему лучше убрать свисток
Как ни странно, но с таким стандартным предметом домашней утвари, как чайник, связано немалое количество различных примет и суеверий. К примеру, если он свистит или попросту разбился, это происходит не просто так. Далее мы расскажем, почему лучше использовать чайник без свистка и о других приметах, связанных с ним.
Почему свистит чайник, что это означает
Многие люди знают, что свистеть в доме или квартире нежелательно. Это относится и к бытовым предметам. Если не придерживаться указанного правила, можно лишиться достатка. Поэтому необходимо использовать чайник без свистка или тот, который будет оповещать о закипании воды с помощью звона крышечки на носике.
Также чайник может издавать различные звуки, к примеру, мелодии, которые могут нравиться хозяевам жилища. Это звучание может означать различные изменения в жизни и карьере. Какими именно они будут, можно определить по издаваемой мелодии:
- приятный звук – следует ожидать хороших жизненных перемен;
- раздражающий – будут негативные изменения.
Что означает, если чайник сгорел или сломался
Бытовые приборы могут задерживать негативную энергию или силу. Поэтому различные поломки домашней утвари можно считать, как разрушение первого защитного слоя от злых сил.Если чайник сгорел во время использования на плите, это означает, что он принял на себя весь удар негативной энергии. Если поломался электрочайник, скорее всего, есть некий недоброжелатель в ближайшем кругу общения человека.
Разбился заварник: приметы и суеверия
Любая сломанная вещь вызывает досаду, но именно заварники разбиваются к счастью. Поэтому не нужно огорчаться, если так произошло: в скором времени наступят позитивные изменения в жизни человека, который его разбил.
Если чайник разбился в чужом доме, это не очень хороший знак для хозяев жилища. Все осколки необходимо отнести в дом человека, который его разбил. После этого можно все выкинуть в мусорный бак.
Если по неосторожности разбить крышку от чайника, это может привести к мелким неприятностям, к примеру, расставанию с любимым человеком, смене рабочего места или переезду.