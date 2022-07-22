Чтобы не было негатива: приметы, связанные с чайником, почему лучше убрать свисток

Как ни странно, но с таким стандартным предметом домашней утвари, как чайник, связано немалое количество различных примет и суеверий. К примеру, если он свистит или попросту разбился, это происходит не просто так. Далее мы расскажем, почему лучше использовать чайник без свистка и о других приметах, связанных с ним.

Почему свистит чайник, что это означает

Многие люди знают, что свистеть в доме или квартире нежелательно. Это относится и к бытовым предметам. Если не придерживаться указанного правила, можно лишиться достатка. Поэтому необходимо использовать чайник без свистка или тот, который будет оповещать о закипании воды с помощью звона крышечки на носике.

Также чайник может издавать различные звуки, к примеру, мелодии, которые могут нравиться хозяевам жилища. Это звучание может означать различные изменения в жизни и карьере. Какими именно они будут, можно определить по издаваемой мелодии:

приятный звук – следует ожидать хороших жизненных перемен;

раздражающий – будут негативные изменения.

Что означает, если чайник сгорел или сломался





Бытовые приборы могут задерживать негативную энергию или силу. Поэтому различные поломки домашней утвари можно считать, как разрушение первого защитного слоя от злых сил.

Разбился заварник: приметы и суеверия

Если чайник сгорел во время использования на плите, это означает, что он принял на себя весь удар негативной энергии. Если поломался электрочайник, скорее всего, есть некий недоброжелатель в ближайшем кругу общения человека.

Любая сломанная вещь вызывает досаду, но именно заварники разбиваются к счастью. Поэтому не нужно огорчаться, если так произошло: в скором времени наступят позитивные изменения в жизни человека, который его разбил.

Если чайник разбился в чужом доме, это не очень хороший знак для хозяев жилища. Все осколки необходимо отнести в дом человека, который его разбил. После этого можно все выкинуть в мусорный бак.

Если по неосторожности разбить крышку от чайника, это может привести к мелким неприятностям, к примеру, расставанию с любимым человеком, смене рабочего места или переезду.

Чайник упал, но не разбился

Можно ли преподносить чайник в подарок

Заварник треснул – его необходимо выкинуть, а не держать в доме. Если этого не сделать, начнутся сильные ссоры с близкими людьми. Чайник остался целым после падения – все начатые дела скоро завершатся в позитивную сторону. Если упал чайник полный воды – в жизни человека будут незначительные потери, которые легко компенсировать.Если незамужней девушке подарить чайник, то в этом ничего плохого нет. Но если это сделает ее подруга, тогда между ними начнутся ссоры и разногласия. Чайник, подаренный старшими родственниками, будет хорошим талисманом для супружеских пар. Можно подарить заварник или чайник парню без любовной пары – это поможет ему добиться финансового благополучия. Главное помнить, что дарить его нужно, если у него нет подобного в доме, иначе существует риск, что он не сможет добиться каких-либо финансовых успехов. Если его подарить женатым людям, это может навлечь на них беду и скорое расставание.