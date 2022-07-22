День ангела 23 июля 2022 года отмечают мужчины с твердым характером

Ежедневно обладатели разных имен отмечают день ангела. Узнать, у каких имен сегодня именины, поможет церковный календарь. 23 июля 2022 года отпраздновать день ангела смогут обладатели 6 мужских имен.

Александр, Антон и Георгий принимают поздравления с именинами 23 июля 2022 года

Александр

В детском возрасте Саша часто болеет, поэтому ближе к подростковому периоду начинает усиленно заниматься спортом. Носитель имени упорно готов идти к своей цели, не обращая внимания на других. Александр легко может влиться в коллектив за считанное время также, как и стать его лидером. Имеет репутацию справедливого и верного своему делу человека. Главная слабость Александра — вино. Часто в нетрезвом состоянии может сделать много глупостей.





Антон

Мальчик Антон умеет расположить любого ребенка или взрослого к себе. В этом ему помогает его природная обаятельность и дружелюбность. Больше всего имеет похожих черт характера именно с матерью, но с детства старается равняться на отца. Носитель имени не боится сложной и долгой работы: с радостью возьмется за любое поручение от начальства. Антон любит книги, имеет талант к искусству.

Георгий

В детстве Георгий предпочитает гулять по отдельности, а не вместе со сверстниками. Он не гордый, просто ему комфортнее находиться в тишине. Носитель имени умеет выслушать своего собеседника и поддержать его мудрым словом. Часто ему доверяют секреты. Георгий любит излагать свои мысли в письменной форме. На работе готов выполнить качественно и в срок любе поручение.

Мужские имена, которые отмечают день ангела 23 июля 2022 года: Даниил, Леонтий и Петр





Даниил

Мальчик Даниил — спокойный и тихий ребенок, который никогда не доставляет проблем своим родителям. Характером похож на мать. Мальчик любит подвижные игры, поэтому имеет много друзей, чтобы поиграть в них. Носитель имени может усвоить абсолютно любую профессию, начиная от художника, заканчивая ученым. Часто первый брак у них складывается не очень удачно. Даниил любит своих детей, но редко проявляет внимание к жене.

Леонтий

Мальчик с детства растет очень упрямым, однако родителям это никак не мешает вырастить хорошего и справедливого ребенка. Леонтию трудно завести друзей, ведь он постоянно хочет найти в них какую-то выгоду для себя. Носитель имени жаден и горд, в основном смотрят на людей с высока. Способен освоить разные профессии.

Петр

Любознательность с детства у Петра не отнять: ему всегда хочется узнать все сейчас и сразу. Дети с таким именем музыкально одарены, имеют хороший слух и голос. Родители могут отправить своего ребенка учиться в музыкальную школу. После учебы стремиться развиваться, поэтому часто у Петра можно заметить именно лидерские качества. В выборе жены не торопиться, тщательно подбирает себе нужную спутницу жизни.