День дачника 2022: история, традиции праздника и душевные поздравления

В разгар лета 2022 российские дачники отметят свой праздник. С каждым годом к празднованию присоединяется все больше любителей природы, загородного отдыха и труда на своей земле. В разгар западных санкций, когда весь мир накрыло небывалым экономическим кризисов, россияне усердно выращивают овощи на своих дачах, чтобы обеспечить свои семьи здоровыми продуктами.

Для миллионов россиян слово «дача» стало уже неотъемлемой частью жизни. По крайней мере, с ним связан ежегодный период жизни этих миллионов людей с апреля-мая по октябрь.

Когда отмечается День дачника в России





День дачника занимает почетное место в народном календаре. Празднуют его каждый год 23 июля, но пока что — неофициально. Почему выбрана такая дата, до сих пор точно не известно. Возможно, из-за своей близости к календарной середине лета, когда дачная жизнь в России находится в самом разгаре.

История

Появление первых дач в нашей стране относят к XVIII веку. Тогда Петр I выдавал участки земли под Петербургом чиновникам, чтобы на летний период они не разъезжались по дальним поместьям, а оставались «под рукой». Изначально дача служила местом исключительно для отдыха.

В советский период ситуация в корне изменилась, и дачи стали не только, и даже не столько пространством блаженного безделья на лоне природы, сколько местом для полноценного труда. Каждому мог быть выделен участок земли (помните знаменитые «шесть соток»?) за городом, куда горожане приезжали на выходные, работали в садах и огородах, запасаясь продуктами к зимнему сезону. Подавляющее число городских жителей не отказывалось от такой возможности.





В современной России дача не потеряла своей привлекательности для городского населения. Она служит местом отдыха от цивилизации в целом, позволяя людям как расслабиться после напряженного городского ритма, так и поработать руками. Многие дачники предпочитают выращивать свои, более экологичные овощи и фрукты.

Сегодня не встретишь единообразия и однородности в дачном вопросе: дачи отличаются между собой по множеству параметров:

видами домов: кому-то достаточно небольшого деревянного дома, другие отстраивают грандиозные коттеджи-дворцы;

ролью, которая отводится дачному участку: для кого-то это, в первую очередь, огород, для кого-то — комфортабельная вилла, а для некоторых — даже офис под открытым небом или вовсе площадка для профессионального развития, научных конференций;

степенью удаленности от основного места жительства: встречаются дачи, расположенные и за тысячу километров от городской квартиры ее владельца.

Как отпраздновать День дачника





Праздник остается пока лишь в народном календаре и носит неофициальный характер. Тем не менее, это не мешает дачникам ежегодно отмечать праздник согласно его собственным традициям. Расскажем, как лучше всего провести этот день.

Проснитесь на рассвете, на своем небольшом участке, пройдитесь босыми ногами по земле, съешь фруктов и ягод, выращенных своими руками, побудьте в уединении, подумайте о самом главном, дорогом, уделите время себе. Этого порой так не хватает в нашей насыщенной, протекающей на запредельно высоких скоростях, жизни. Такая цепь действий приятно порадует, принесет тихое, неподдельное удовольствие.

После обеда соберитесь за теплой семейной трапезой, насладитесь общением, принесите на праздничный стол фрукты и овощи, выращенные на своем участке.

Уместно будет разделить радость события с окружающими, соседями: собраться всем дачным сообществом, устроить красочный праздник в лучших традициях народных гуляний. Поздравьте таких же дачников, как вы — ведь у вас столько общего.

Угостить близких своим урожаем — хорошая традиция в этот день. Причем неважно, где вы находитесь — за городом или в городе.



Если отметить праздник вам выпало не на даче, просто возьмите выращенные своими руками фрукты и овощи и отправляйтесь за город: устройте уютный пикник, соберите травы и цветы, украсьте себя красивым венком из них, устройте красивую фотосессию, насладитесь общением с природой.

Душевные поздравления с Днем дачника 2022

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«Они пытались нас похоронить, но не знали, что мы семена». Эта фраза зародилась в Греции, пришла к нам из Мексики через английский язык, но главное, что добралась. И пусть она станет девизом всех дачников! С праздником!

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Я хочу пожелать тебе самого главного — почаще бывать на любимой даче. Это и отдых, и здоровье, и отличное настроение. С Днем дачника!

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Ты каждый год что-то сеешь — ты в этом дока. Продолжай сеять. Добро и любовь. Всегда и везде. С Днем дачника!

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Я желаю тебе всего, о чем мечтает каждый дачник, — хорошей погоды летом, мягких зим, стопроцентной всхожести семян и завидных урожаев. С праздником!

Красивые поздравления в стихах





***

О, дача! Сколько в этом слове

Мотыг, лопат и топоров,

Гороха, щавеля, моркови,

Медведок, тли и комаров.

О дача! Сколько в этом звуке

«Копай», «Окучивай», «Сажай»,

«Пропалывай». И боль разлуки

Когда не вызрел урожай.

О дача! Сколько в этом смысла…

Поди, попробуй объяснить

Тем, у кого земля не кисла

(А землю надо раскислить).

О дача! Сколько… брать навоза?

А может, лучше перегной?

Когда вносить? Какая доза?

И как согласовать с Луной?

О дача! Сколько надо силы,

Трудов, терпения, забот,

Чтоб все цвело и колосилось,

И чтобы так из года в год.

О, да! Поедем мы на дачи,

Сегодня праздник — шашлыки!

Сортов хороших и удачи,

И чтоб не лезли сорняки.

***

Персонаж из крутого задачника —

Ты легко умножаешь делением.

Поздравляю, коллега, с Днем дачника,

Урожаев больших и везения.

***

Подумали: купим мы дачу,

Посеем зеленый газон,

Повесим гамак, порыбачим —

На то он и летний сезон.

И вот заимели мы дачу:

Томаты, картошка, фасоль…

Все лето рабами ишачим

С лопатой, мотыгой, косой.

Но дачу свою мы не бросим!

Душой прикипели мы к ней.

С весны по глубокую осень —

Две сотни посадочных дней.

Сегодня у дачников праздник,

Поздравить спешу тебя, друг.

И пусть урожаями дразнит

Твой садик соседей вокруг.