Для российских спасателей учредили 4 новые медали

В российском Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) появились 4 новые медали. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В дополнению к имеющимся наградам вводятся медали «90 лет гражданской обороне», «100 лет горноспасательной службе», «75 лет специальным подразделениям федеральной противопожарной службы» и «85 лет ФГБУ ВНИИПО МЧС России". Этими медалями будут награждать личный состав министерства за многолетнее и безупречное служение делу гражданской обороны и личный вклад в развитие защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, в министерстве будут награждать нагрудным знаком «Отличный спасатель», которым будут награждать за вклад в развитие спасательной службы, высокие показатели в служебной деятельности, а также смелость, решительность и профессионализм.