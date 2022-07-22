Для защиты прокуроров и следователей расширили список оружия

Перечень типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия, предназначенного для личной защиты прокуроров и сотрудников Следственного комитета, дополнили. Такое постановление правительства вступило в силу 22 июля.

Теперь, для личной защиты данные категории лиц могут использовать пистолеты ПЛ-15 (пистолет Лебедева) и ПЛК-15 (пистолет Лебедева компактный) — оба калибром 9 мм. А также пистолеты-пулеметы ПП-19-01 (Витязь-СН) и ППК-20 (пистолет-пулемет Калашникова) — оба — калибром 9 мм. Эти виды и модели стрелкового оружия разработали специально для вооружения работников правоохранительных органов. Они уже успешно применяются в ряде российских ведомств, таких как ФСБ, МВД и Росгвардии.

Эти пистолеты и пистолеты-пулеметы отличают высокие баллистические качества, портативность и безопасность при постоянном ношении, большая скорострельность, а также надежность и постоянная боеготовность, ранее поясняли в кабмине.

Поэтому ими решили дополнить действующий перечень типов и моделей стрелкового оружия, состоящего на вооружении прокуратуры Российской Федерации и Следственного комитета РФ для личной защиты сотрудников.

Изменения внесли в постановление кабмина от 29 июня 1999 года, которым был утвержден перечень такого оружия.





При выполнении своих полномочий прокуроры и следователи подвергаются опасности, для защиты от которой может потребоваться боевое ручное стрелковое оружие, ранее отмечали в кабмине. Например, при выполнении служебных обязанностей в Северо-Кавказском федеральном округе, в приграничных территориях с Украиной и в зонах проведения контртеррористических операций.