Дмитрий Тарасов намерен судиться с блогершой из-за клеветы

Недавно футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в изменах. Спортсмен заявил, что планирует подать в суд на блогершу Ольгу Лейбман, которая обвинила его в супружеской неверности. «Жена отреагировала спокойно и даже с юмором. Наверное, подам в суд на эту женщину, так как все сказанное ею - полная клевета! А еще у меня есть контракт, по условиям которого я не должен принимать участие в публичных скандалах. Вот этот инцидент может повлиять на бонус, положенный мне. Так что точно будут решать все в суде», сказал Дмитрий Тарасов.По словам Тарасова, он вообще не знает Лейбман. Как заметил спортсмен, он всего лишь пообщался со своим тренером Кристиной, которая была вместе с клиенткой. Он заметил, что его постоянно пытаются спровоцировать на какой-нибудь скандал ради пиара, сообщает «СтарХит». Ранее Ольга Лейбман рассказывала, что Дмитрий Тарасов клеил девушек в тренажерном зале и раздавал им свои телефоны «для индивидуальных тренировок».