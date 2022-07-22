Дмитрий Тарасов намерен судиться с блогершой из-за клеветы
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Дмитрий Тарасов намерен судиться с блогершой из-за клеветы

Дмитрий Тарасов намерен судиться с блогершой из-за клеветы
Недавно футболиста Дмитрия Тарасова обвинили в изменах.   Спортсмен заявил, что планирует подать в суд на блогершу Ольгу Лейбман, которая обвинила его в супружеской неверности. «Жена отреагировала спокойно и даже с юмором. Наверное, подам в суд на эту женщину, так как все сказанное ею - полная клевета! А еще у меня есть контракт, по условиям которого я не должен принимать участие в публичных скандалах. Вот этот инцидент может повлиять на бонус, положенный мне. Так что точно будут решать все в суде», сказал Дмитрий Тарасов.
По словам Тарасова, он вообще не знает Лейбман. Как заметил спортсмен, он всего лишь пообщался со своим тренером Кристиной, которая была вместе с клиенткой. Он заметил, что его постоянно пытаются спровоцировать на какой-нибудь скандал ради пиара, сообщает «СтарХит». Ранее Ольга Лейбман рассказывала, что Дмитрий Тарасов клеил девушек в тренажерном зале и раздавал им свои телефоны «для индивидуальных тренировок».
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

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