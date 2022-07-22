Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми проводят время в Париже после свадьбы в Лас-Вегасе: фото
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми проводят время в Париже после свадьбы в Лас-Вегасе: фото

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми проводят время в Париже после свадьбы в Лас-Вегасе: фото

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми проводят время в Париже после свадьбы в Лас-Вегасе: фото

После скромной свадьбы в Лас-Вегасе Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились в город любви — Париж. Пару заметили вчера в ресторане Le Matignon. По данным инсайдера People, пара прибыла в аэропорт на частном самолете и сразу же отправилась на романтическую прогулку. Зайдя в ресторан рядом с Елисейскими Полями, самые знаменитые молодожены мира держались за руки и попросили столик на открытой террасе. Для вечернего выхода Лопес выбрала длинное красное платье и уложила волосы в свободную прическу с прядями, обрамляющими лицо.


Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Пара провела около двух часов в ресторане и танцевальном клубе, прежде чем отправиться обратно в свой отель.

Компанию в поездке в Париже им составили их дети: дочь Дженнифер, Эмма, и дочь Бена, Серафина. Вероятно, девочки были и свидетелями на свадьбе — ранее пастор рассказал, что именно дети звезд были их свидетелями, но не уточнил, кто именно.


Дженнифер Лопес с дочерью Эммой и дочерью Аффлека Серафиной

Считать ли это официальным медовым месяцем или спонтанной романтической поездкой, пока неясно. Ранее инсайдеры из окружения пары заявляли, что планированием медового месяца они пока не занимаются.

Дженнифер говорит, что каждый день с Беном — это медовый месяц,

— сказал источник изданию People.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Сооснователи 3AC объяснили крах хедж-фонда чрезмерной самоуверенностью
Сооснователи 3AC объяснили крах хедж-фонда чрезмерной самоуверенностью
В Братске пьяная женщина зарезала брата, сдавшего ее телефон в ломбард
В Братске пьяная женщина зарезала брата, сдавшего ее телефон в ломбард
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми проводят время в Париже после свадьбы в Лас-Вегасе: фото
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с детьми проводят время в Париже
Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 лет
Одной из крупнейших клиник в Москве исполнилось 220 лет
День ангела 23 июля 2022 года отмечают мужчины с твердым характером
День ангела 23 июля 2022 года отмечают мужчины с твердым характером
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс Москва-2022" высмеяли в Сети
"В каком месте красоту нашли?": победительницу "Мисс
Высокооцененная игра Magic: The Gathering Arena выйдет на консолях
Высокооцененная игра Magic: The Gathering Arena выйдет на консолях
Опубликован список артистов самого масштабного фестиваля в Москве и Петербурге
Опубликован список артистов самого масштабного фестиваля в Москве и
Милый щенок помогает пасти стадо овец
Милый щенок помогает пасти стадо овец
Крупнейший порт Европы остановил контейнерное сообщение с Россией
Крупнейший порт Европы остановил контейнерное сообщение с Россией
В Германии рассказали о трех ошибках Запада в отношении России
В Германии рассказали о трех ошибках Запада в отношении России
В The Elder Scrolls Online более 21 млн игроков, 1000 миссий и 3000 часов геймплея
В The Elder Scrolls Online более 21 млн игроков, 1000 миссий и 3000

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге: "Ей казалось, что королевская семья похожа на Голливуд"
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге:
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке

Еще по теме

Off-duty: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на свидании в Нью-Йорке
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек отменили развод?
Пока все обсуждают ее роман с Дрейком, Дженнифер Лопес проводит время с детьми
Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа