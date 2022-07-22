Ефим Шифрин улетел в Израиль: как живет за границей юморист

Начиная с весны 2022 года, Россию покинуло множество звезд отечественной эстрады. Некоторые отправились за границу, так как были не согласны с решениями российских властей, другие покинули страну по деловым причинам. Но особую настороженность вызывали артисты, уехавшие из России по-тихому, без скандалов и объяснения причин. В числе таких оказался и юморист Ефим Шифрин.





Нахим (настоящее имя) Шифрин активно ведет свою страничку в Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ). Он часто делится со своими читателями воспоминаниями, архивными фотографиями и интересными моментами из жизни. Поклонники артиста были удивлены, когда Нахим Залманович опубликовал видео из израильского аэропорта. На видео юмориста встречают близкие родственники.

Шифрин сразу уточнил, что отправился он не в эмиграцию, а в отпуск, который проводит каждый год у брата. Нахим Залманович сразу обозначил и срок, который проведет за границей. Он утверждает, что задержится у родственников всего на 10 дней, а уже к 12 августа вернется в Москву на открытие нового творческого сезона.





Сегодня юморист решил поделиться информацией о том, как же проходит его отпуск. На страничке в своих социальных сетях он опубликовал свежее семейное фото и небольшой рассказ о том, как проходят его будни.









Напомним, что Нахим Шифрин не женат, у него нет собственных детей. Он живет сам в своей столичной квартире. Но скучать артисту не приходится: Шифрин активно участвует в актерской деятельности и занимается спортом.