Ефим Шифрин улетел в Израиль: как живет за границей юморист
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Ефим Шифрин улетел в Израиль: как живет за границей юморист

Ефим Шифрин улетел в Израиль: как живет за границей юморист

Начиная с весны 2022 года, Россию покинуло множество звезд отечественной эстрады. Некоторые отправились за границу, так как были не согласны с решениями российских властей, другие покинули страну по деловым причинам. Но особую настороженность вызывали артисты, уехавшие из России по-тихому, без скандалов и объяснения причин. В числе таких оказался и юморист Ефим Шифрин.


Нахим (настоящее имя) Шифрин активно ведет свою страничку в Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ). Он часто делится со своими читателями воспоминаниями, архивными фотографиями и интересными моментами из жизни. Поклонники артиста были удивлены, когда Нахим Залманович опубликовал видео из израильского аэропорта. На видео юмориста встречают близкие родственники.


Шифрин сразу уточнил, что отправился он не в эмиграцию, а в отпуск, который проводит каждый год у брата. Нахим Залманович сразу обозначил и срок, который проведет за границей. Он утверждает, что задержится у родственников всего на 10 дней, а уже к 12 августа вернется в Москву на открытие нового творческого сезона.


Сегодня юморист решил поделиться информацией о том, как же проходит его отпуск. На страничке в своих социальных сетях он опубликовал свежее семейное фото и небольшой рассказ о том, как проходят его будни.



Напомним, что Нахим Шифрин не женат, у него нет собственных детей. Он живет сам в своей столичной квартире. Но скучать артисту не приходится: Шифрин активно участвует в актерской деятельности и занимается спортом.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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