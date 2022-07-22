ЕР будет сотрудничать с Центросоюзом РФ
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ЕР будет сотрудничать с Центросоюзом РФ

ЕР будет сотрудничать с Центросоюзом РФ

"Единая Россия" и Центральный союз потребительских обществ РФ подписали соглашение о сотрудничестве, они намерены совместно заняться разработкой и реализацией различных программ, мероприятий и проектов, сообщили в пресс-службе партии.

Подписи под соглашением поставили руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин и первый зампредседателя совета Центросоюза, член президиума Ассоциации «НП "ОПОРА" Сергей Грицай.


"Ваши магазины представлены в самых удалённых уголках страны. И подписание соглашения о сотрудничестве позволяет не только объединить наши возможности, но и открыть новые перспективы работы. Чтобы наши гуманитарные миссии стали более эффективны, в том числе в зоне проведения СВО, где люди нуждаются в элементарных продуктах питания", - отметил Сидякин.

В свою очередь, Грицай подчеркнул, что "Единая Россия", как ведущая политическая сила страны, взяла на себя ответственность за решение наиболее сложных и критически важных вопросов. Соглашение расширит интеграцию организаций системы потребительской кооперации в части проектов, реализуемых партией.

"Сейчас время, когда весь свой потенциал нужно направить на улучшение социально-экономической ситуации. Проекты, которые мы наметили в этой сфере, позволят повысить благосостояние наших граждан", - отметил он.

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По материалам: uposters.ru

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