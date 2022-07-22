Escape Academy вскоре получит 60 FPS на Xbox Series X

Вадим Карасев





Студия Coin Crew Games выпустила на прошлой неделе игру Escape Academy, которая получила неплохие отзывы от критиков и игроков. Это квест с большим количеством головоломок, многие из которых действительно интересны и уникальны.

Однако игроки на приставках Xbox столкнулись с неприятностью при запуске Escape Academy. Игра на приставках Xbox Series X работает в 30 FPS, плюс игроки жалуются на «задержку ввода» и неудобно закрепленную камеру. Разработчики сообщили в Twitter, что готовят исправление основных проблем.

Создатели Escape Academy обратились к игрокам, назвав «ошибкой» работу игры в 30 FPS. По их словам, изначально предполагалось, что проект будет работать на мощных консолях Microsoft в 60 FPS, и вскоре выйдет патч, который исправит эту погрешность. Кроме того, разработчики пообещали позже рассмотреть возможность изменения FOV, о чем тоже просят игроки.

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