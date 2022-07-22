Европол нашел признаки контрабанды оружия с Украины в Европу

Вадим Карасев

DPA: Европол зафиксировал случаи контрабанды оружия с Украины в Европу

Европол зафиксировал случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство DPA.

По словам представителя ведомства Яна Оп Ген Орта, зафиксированы случаи торговли оружием и военной продукцией. Он добавил, что следователи из стран Евросоюза также сообщают о торговле тяжелым вооружением​​​.

В частности, были обнаружены случаи продажи на международном рынке огнестрельного оружия. Предположительно, вооружение могут складировать в схронах у границы Украины для последующей контрабанды. Как подчеркнул Оп Ген Орт, в Европе опасаются, это оружие может попасть в руки организованных преступных группировок и террористов.

Также Оп Ген Орт рассказал, что в даркнете имеются объявления о продаже противотанковых ракет Javelin, но, по его словам, эти сообщения требуют дополнительной проверки.

В то же время, по словам представителя ведомства, такие объявления могут быть «частью российской пропаганды, направленной на то, чтобы настроить общественное мнение против поставок оружия Украине».