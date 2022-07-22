Филипп Киркоров показал свое священное место
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Филипп Киркоров показал свое священное место

Филипп Киркоров показал свое священное место
Певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками сокровенным. Артист на днях прилетел с небольшим визитом в Софию. Во время деловой поездки певец выкроил время на посещение местного кладбища, где похоронена его мать Виктория. Главная женщина в жизни Киркорова рано ушла из жизни. Она скончалась в возрасте 57 лет после нескольких лет борьбы с тяжелым недугом. У неё был рак печени с множественными метастазами. Виктория перенесла курс терапии и сложную операцию, но врачи все равно не смогли спасти пациентку. Трагедия произошла в день рождения её единственного сына. Певец снял короткое видео на могиле своей матери. На этом же участке, кстати, была похоронена и бабушка короля поп-сцены. На большой гранитной плите есть записи и о других родных Киркорова.
Филипп привез с собой траурный венок, а также лампадку, которую он зажег пока предавался воспоминаниям о своем детстве. «Всегда приезжаю в Софию и приезжаю в это место, где у меня мама похоронена. Сегодня это вот так выглядит... красиво и благодатно», — показал певец кадры с кладбища. Напомним, что весной Филипп отметил сразу два юбилея — своё 55-летие и 90-летие отца. Бедросу Киркорову исполнилось 90 лет. Несмотря на преклонный возраст, он по-прежнему ведёт активный образ жизни и участвует в жизни сына и внуков.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

Последние новости

Алена Водонаева растолстела
Алена Водонаева растолстела
Филипп Киркоров показал свое священное место
Филипп Киркоров показал свое священное место
Лариса Андерсен дала прогноз на 22 июля 2022
Лариса Андерсен дала прогноз на 22 июля 2022
Николай Басков жестко высказался о Чулпан Хаматовой
Николай Басков жестко высказался о Чулпан Хаматовой
Бывшая домработница Филиппа Киркорова рассказала, как выживает
Бывшая домработница Филиппа Киркорова рассказала, как выживает
Ксения Бородина отправила старшую дочь к отцу и оттянулась на вечеринке
Ксения Бородина отправила старшую дочь к отцу и оттянулась на
Лунный день сегодня 22 июля 2022 года
Лунный день сегодня 22 июля 2022 года
Эмбер Херд снова подает в суд на Деппа: чего хочет актриса в этот раз
Эмбер Херд снова подает в суд на Деппа: чего хочет актриса в этот раз
В сети появилась новая возможная дата релиза Sonic Frontiers
В сети появилась новая возможная дата релиза Sonic Frontiers
Европол нашел признаки контрабанды оружия с Украины в Европу
Европол нашел признаки контрабанды оружия с Украины в Европу
В JPMorgan заявили о восстановлении розничного спроса на криптовалюты
В JPMorgan заявили о восстановлении розничного спроса на криптовалюты
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Максим Галкин заснял Лизу и Гарри, гуляющих по пляжу Рижского залива
Странный и черный юмор (15 фото)
Странный и черный юмор (15 фото)
Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото
Вдова нашла способ отомстить коллеге покойного мужа за пикантные фото
Победителями "Большой перемены" стали 300 школьников 5-7 классов и 58 участников международного трека
Победителями "Большой перемены" стали 300 школьников 5-7

Еще по теме

Как выглядит могила матери Киркорова
Филипп Киркоров показал поклонникам, на кого похожа его дочь
«Как время бежит»: Филипп Киркоров со слезами на глазах у могилы матери в Болгарии
Филипп Киркоров рассказал, кем хочет стать его сын