Филипп Киркоров показал свое священное место

Певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками сокровенным. Артист на днях прилетел с небольшим визитом в Софию. Во время деловой поездки певец выкроил время на посещение местного кладбища, где похоронена его мать Виктория. Главная женщина в жизни Киркорова рано ушла из жизни. Она скончалась в возрасте 57 лет после нескольких лет борьбы с тяжелым недугом. У неё был рак печени с множественными метастазами. Виктория перенесла курс терапии и сложную операцию, но врачи все равно не смогли спасти пациентку. Трагедия произошла в день рождения её единственного сына. Певец снял короткое видео на могиле своей матери. На этом же участке, кстати, была похоронена и бабушка короля поп-сцены. На большой гранитной плите есть записи и о других родных Киркорова.Филипп привез с собой траурный венок, а также лампадку, которую он зажег пока предавался воспоминаниям о своем детстве. «Всегда приезжаю в Софию и приезжаю в это место, где у меня мама похоронена. Сегодня это вот так выглядит... красиво и благодатно», — показал певец кадры с кладбища. Напомним, что весной Филипп отметил сразу два юбилея — своё 55-летие и 90-летие отца. Бедросу Киркорову исполнилось 90 лет. Несмотря на преклонный возраст, он по-прежнему ведёт активный образ жизни и участвует в жизни сына и внуков.