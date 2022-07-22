Финская таможня продала биткоины на €46,5 млн. Деньги направят на помощь Украине
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Финская таможня продала биткоины на €46,5 млн. Деньги направят на помощь Украине

Финская таможня продала биткоины на €46,5 млн. Деньги направят на помощь Украине


Таможня Финляндии реализовала 1889 ВТС, конфискованные в ходе расследований связанных с наркотиками преступлений.


Как говорится в пресс-релизе, от продажи криптовалют государство получило около 46,5 млн евро. Реализацией активов занимались два поставщика услуг цифровых активов. 


В распоряжении таможни находятся еще около 90 ВТС в ожидании дальнейшего решения суда. Ведомство также наложило арест на другие криптовалюты, однако не раскрыло детали из-за продолжающегося предварительного расследования.


Ранее сообщалось, что власти Финляндии передадут вырученные от продажи конфискованных биткоинов средства в качестве помощи Украине.


Представители таможни сказали Decrypt, что, по их сведениям, выручку от продаж криптовалют действительно передадут Украине — это уже одобрили в парламенте страны.


Подробнее о том, как криптовалютные пожертвования помогают украинцам в условиях войны, читайте в нашем эксклюзиве:

# Экономика конфискованные биткоины, украина, финляндия, новости
По материалам: ForkLog

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