Финская таможня продала биткоины на €46,5 млн. Деньги направят на помощь Украине

Таможня Финляндии реализовала 1889 ВТС, конфискованные в ходе расследований связанных с наркотиками преступлений.

Как говорится в пресс-релизе, от продажи криптовалют государство получило около 46,5 млн евро. Реализацией активов занимались два поставщика услуг цифровых активов.

В распоряжении таможни находятся еще около 90 ВТС в ожидании дальнейшего решения суда. Ведомство также наложило арест на другие криптовалюты, однако не раскрыло детали из-за продолжающегося предварительного расследования.

Ранее сообщалось, что власти Финляндии передадут вырученные от продажи конфискованных биткоинов средства в качестве помощи Украине.

Представители таможни сказали Decrypt, что, по их сведениям, выручку от продаж криптовалют действительно передадут Украине — это уже одобрили в парламенте страны.

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