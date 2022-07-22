Гогунский со звездой «Холостяка», Серебряков впервые показал возмужавшего сына. Премьера «Наследия»

Вчера состоялся премьерный показ сериала «Наследие». Проект снят в жанре научной фантастики. В качестве режиссера выступил Алексей Голубев.

Мероприятие собрало многих известных персон. Так, в числе первых на красную дорожку вышел Виталий Гогунский в компании эффектной блондинки. Спутницей актера оказалась победительница пятого сезона «Холостяка» Екатерина Никулина. Какие отношения связывают пару, пока неизвестно, но они охотно позировали фотографам, приобнимая друг друга.

Особое внимание к себе привлек 58-летний Алексей Серебряков. Артист исполнил одну из главных ролей в сериале, поэтому не мог пропустить показ. Для выхода в свет он выбрал костюм из льна в расслабленном стиле, а глаза скрыл за модными очками.

Впервые за долгое время с ним появился младший наследник Данила. Напомним, его и старшего Степана Алесей Валерьевич усыновил совсем маленькими.

К слову, Серебряков не частый гость светских мероприятий. Несколько лет он жил в Канаде, приезжая на родину лишь по деловым вопросам. Однако в прошлом году звезда заявил о намерении вернуться.

Поддержать премьеру пришел бывший муж Виктории Демидовой. 27-летний блондин появился в компании эффектной мулатки — участницы шоу «Топ‑модель по‑русски» Эленой Саратцевой.

Блогер тщательно подготовился к появлению на публике. Он пришел в классическом костюме и бабочке, а вот Элена решила поэкспериментировать с образом. На ней был расшитый бисером комбинезон.

Среди приглашенных можно заметить также Лизу Моряк. На красной дорожке брюнетка позировала в одиночестве, однако говорить о проблемах с Сариком Андреасяном не приходится. Пара счастлива в отношениях, а недавно режиссер преподнес девушке заветное кольцо.

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