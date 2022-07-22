Голубые тени, стрелки и эффект мокрых волос: 5 бьюти-трендов из прошлого, которые оценили Белла Хадид, Дженнифер Лопес и другие
Самые яркие бьюти-тренды не забываются никогда и могут вернуться даже через несколько десятилетий. Сегодня на подиумах и в инстаграмах* звезд можно найти много трендов, которые были актуальны в 90-е и нулевые, а теперь снова оказались на пике популярности. Spletnik собрал главные бьюти-приемы, на которые уже обратили внимание Хейли Бибер, Белла Хадид, Рианна и другие звезды.
Голубые тени
Голубые тени — один из главных бьюти-трендов, отсылающих нас в 90-е. В этом году такой макияж снова стал актуален благодаря модным показам и фотосессиям звезд.
Так, Хейли Бибер появилась с таким макияжем в съемке для WSJ. Magazine.
Певица Холзи тоже недавно поэкспериментировала со стилем 90-х — макияж с голубыми тенями певица дополнила стрижкой в ретростиле.
Вернулась к стрижке маллет. И сочетаю красный и синий в макияже в стиле девяностых, — подписала она ролик.
Косички
Что касается причесок, то обрамляющие лицо косички снова в тренде. Причем вернулся этот тренд уже давно, однако своей популярности не теряет и сегодня.
Прием, который делает образ более расслабленным и игривым, уже использовали Дженнифер Лопес, Хейли Бибер, Сиара, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости. Одни — на фотосъемках, другие — в повседневной жизни.
Тени металлик
Макияж глаз в оттенке металлик — еще один актуальный бьюти-тренд из 90-х. В свое время он оказался на волне популярности во многом благодаря сценическим образам Бритни Спирс и Кристины Агилеры. Это был модный женский тренд 1990-х, — отмечает визажист Доминик Скиннер.
По мнению визажиста, этому тренду, как и многим другим актуальным в этом сезоне трендам, дал вторую жизнь сериал "Эйфория", который привлек внимание не только зрителей, но и бьюти-инфлюенсеров. Блеск, индивидуальность, эффектность — все это способствует тому, чтобы выглядеть смело и весело.
Сегодня этот тренд успели оценить Рианна, Хейли Бибер и многие другие знаменитости.
Эффект мокрых волос
Эффект мокрых волос — тренд из 2000-х, который стал одним из ключевых на Неделях высокой моды в Милане и Париже: тогда визажисты многих брендов выпустили на подиумы моделей с "мокрыми" волосами, в том числе на шоу Fendi с такой укладкой появилась Белла Хадид.
Но не только на подиуме за последние несколько месяцев можно было увидеть звезд, завершивших свои образы эффектом мокрых волос: все та же Белла Хадид довольно часто демонстрирует подобную укладку и в повседневной жизни, кроме того, сразу же вспоминается звезда "Эйфории" Хантер Шаффер, чей образ обсуждали после вечеринки Vanity Fair.
Одним из звездных вдохновителей этого тренда стала и Зендая (актриса, надо сказать, сейчас вообще на пике популярности, а все ее модные и бьюти-образы мгновенно копируются фанатами по всему миру): в этом году она не раз оказывалась в центре внимания благодаря образам с "мокрой" укладкой.
Стрелки
Стрелки снова оказались в тренде после выхода сериала "Эйфория": визажист проекта Дониэлла Дэви с помощью мейка главных героинь доказала, что при создании такого макияжа можно поэкспериментировать. Модные стрелки могут быть двойными, крупными, цветными или даже многоцветными: ограничений почти нет.
И не забывайте, в самом разгаре лето — время экспериментов и ярких цветов, вдохновиться поможет один из звездных бьюти-образов.
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