Голубые тени, стрелки и эффект мокрых волос: 5 бьюти-трендов из прошлого, которые оценили Белла Хадид, Дженнифер Лопес и другие

Вадим Карасев

Самые яркие бьюти-тренды не забываются никогда и могут вернуться даже через несколько десятилетий. Сегодня на подиумах и в инстаграмах* звезд можно найти много трендов, которые были актуальны в 90-е и нулевые, а теперь снова оказались на пике популярности. Spletnik собрал главные бьюти-приемы, на которые уже обратили внимание Хейли Бибер, Белла Хадид, Рианна и другие звезды.

Голубые тени

Голубые тени — один из главных бьюти-трендов, отсылающих нас в 90-е. В этом году такой макияж снова стал актуален благодаря модным показам и фотосессиям звезд.





Дуа Липа

Так, Хейли Бибер появилась с таким макияжем в съемке для WSJ. Magazine.





Хейли Бибер

Певица Холзи тоже недавно поэкспериментировала со стилем 90-х — макияж с голубыми тенями певица дополнила стрижкой в ретростиле.

Вернулась к стрижке маллет. И сочетаю красный и синий в макияже в стиле девяностых, — подписала она ролик.





Холзи

Косички

Что касается причесок, то обрамляющие лицо косички снова в тренде. Причем вернулся этот тренд уже давно, однако своей популярности не теряет и сегодня.





Кендалл Дженнер





Сиара

Прием, который делает образ более расслабленным и игривым, уже использовали Дженнифер Лопес, Хейли Бибер, Сиара, Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и другие знаменитости. Одни — на фотосъемках, другие — в повседневной жизни.





Джиджи Хадид





Дженнифер Лопес

Тени металлик

Макияж глаз в оттенке металлик — еще один актуальный бьюти-тренд из 90-х. В свое время он оказался на волне популярности во многом благодаря сценическим образам Бритни Спирс и Кристины Агилеры. Это был модный женский тренд 1990-х, — отмечает визажист Доминик Скиннер.





Рианна

По мнению визажиста, этому тренду, как и многим другим актуальным в этом сезоне трендам, дал вторую жизнь сериал "Эйфория", который привлек внимание не только зрителей, но и бьюти-инфлюенсеров. Блеск, индивидуальность, эффектность — все это способствует тому, чтобы выглядеть смело и весело.





Дуа Липа

Сегодня этот тренд успели оценить Рианна, Хейли Бибер и многие другие знаменитости.





Эффект мокрых волос

Эффект мокрых волос — тренд из 2000-х, который стал одним из ключевых на Неделях высокой моды в Милане и Париже: тогда визажисты многих брендов выпустили на подиумы моделей с "мокрыми" волосами, в том числе на шоу Fendi с такой укладкой появилась Белла Хадид.

Но не только на подиуме за последние несколько месяцев можно было увидеть звезд, завершивших свои образы эффектом мокрых волос: все та же Белла Хадид довольно часто демонстрирует подобную укладку и в повседневной жизни, кроме того, сразу же вспоминается звезда "Эйфории" Хантер Шаффер, чей образ обсуждали после вечеринки Vanity Fair.





Белла Хадид





Хантер Шаффер

Одним из звездных вдохновителей этого тренда стала и Зендая (актриса, надо сказать, сейчас вообще на пике популярности, а все ее модные и бьюти-образы мгновенно копируются фанатами по всему миру): в этом году она не раз оказывалась в центре внимания благодаря образам с "мокрой" укладкой.





Зендая





Стрелки

Стрелки снова оказались в тренде после выхода сериала "Эйфория": визажист проекта Дониэлла Дэви с помощью мейка главных героинь доказала, что при создании такого макияжа можно поэкспериментировать. Модные стрелки могут быть двойными, крупными, цветными или даже многоцветными: ограничений почти нет.

И не забывайте, в самом разгаре лето — время экспериментов и ярких цветов, вдохновиться поможет один из звездных бьюти-образов.





Дуа Липа





Зендая

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Ксения Смирнова