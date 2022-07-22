Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности
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Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности

Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасностиБрянская область продлила высокий уровень террористической опасности до 7 августа

Власти Брянской области приняли решение продлить высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщается на сайте правительства граничащего с Украиной российского региона.

Там говорится, что подобный режим будет действовать в области еще 15 суток — он продлится до 7 августа. В это время жителям региона рекомендовали быть бдительными и сохранять спокойствие.

«Напоминаем, что данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз», — говорится в сообщении правительства.

Брянская область после отмены желтого уровня террористической опасности 7 июня вновь установила подобный режим 23 июня. Впоследствии власти продлили его 8 июля. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что желтый уровень опасности вводится при наличии информации о реальной возможности совершения теракта.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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