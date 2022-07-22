Игорь Бутман показал идиллию с молодой супругой

Музыкант Игорь Бутман поделился фото с женой Анной Львовой, которая моложе его на 32 года. Недавно Игорь Бутман женился в четвертый раз, хотя свадьба и состоялась 1 апреля. Возлюбленную музыканта зовут Анна Львова, и она работает вместе с артистом — помогает ему с пиаром и организацией концертов и фестивалей. И не только. Как выяснилось, несмотря на разницу в возрасте в 32 года – Бутману 60 лет, а Анне 28 – супругов связывает и увлечение спортом: они оба являются поклонниками здорового и активного образа жизни. Сегодня Игорь Бутман поделился снимком, на котором видно, что он вместе с женой отправляется в спортивный зал. И если музыкант одет довольно скромно – в темные шорты и серую майку, то Анна выбрала очень яркий наряд: цветные леггинсы и ярко-бирюзовый топ. У нее открыт живот, что позволяет разглядеть, что спортом девушка занимается весьма серьезно: видны кубики. А сам Бутман светится от счастья и не скрывает идиллию в семье.«А с каким настроем вы идете тренить?»— спросил музыкант. Напомним, с красавицей-блондинкой Игорь Бутман познакомился в Челябинске, когда она брала у него интервью для местного отделения культуры. Там Анна окончила факультет музыкального искусства Южно-Уральского государственного института им. Чайковского, а потом работала журналистом. Девушка сумела покорить сердце Бутмана, вскоре она переехала в Москву и устроилась в его коллектив, а параллельно училась в Институте кино и телевидения «Останкино». По словам артиста, близко сошлись с Анной они уже в Москве, а прошлым летом Бутман сделал возлюбленной предложение. Для жены знаменитого музыканта это первая свадьба. Игорь Бутман был женат три раза.