Индонезия представит концепцию CBDC к концу 2022 года
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Индонезия представит концепцию CBDC к концу 2022 года

Индонезия представит концепцию CBDC к концу 2022 года


Центробанк Индонезии опубликует концепцию национальной цифровой валюты (CBDC) до конца 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя ведомства Перри Варджио.


Банк Индонезии готовится к выпуску цифровой рупии для межбанковских и международных переводов. Сейчас ведомство работает над кибербезопасностью финансового инструмента.


«Цифровая рупия будет соответствовать бумажным деньгам и станет единственной легальной валютой для цифровых транзакций в Индонезии», — заявил Варджио.


ЦБ намерен распространять CBDC среди крупных банков и компаний, предоставляющих платежные услуги, а они будут сотрудничать с небольшими финансовыми организациями для розничных транзакций.


«Это позволит избежать классической проблемы дезинтермедиации, когда домохозяйства предпочли бы проводить операции напрямую через «безрисковый» центробанк вместо обычных банков, особенно в кризисный период», — пояснил экономист Oversea-Chinese Banking Corp Веллиан Виранто.


Впервые о планах выпуска CBDC Банк Индонезии заявил еще в 2018 году. В мае 2021 года регулятор подтвердил свое намерение, не уточнив сроки запуска.


В ноябре в ведомстве назвали внедрение цифровой рупии одним из способов борьбы с криптовалютами в стране. В центробанке объявили CBDC «более надежной альтернативой».


Напомним, в 2021 году индонезийским финансовым учреждениям запретили использовать биткоин и другие цифровые активы в качестве платежного средства.

# Экономика cbdc, индонезия, новости
По материалам: ForkLog

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