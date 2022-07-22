Инна Чурикова действительно оказалась в больнице

Актрису Инну Чурикову запечатлели, как ее вывозят из больнице на каталке. Вчера стало известно, что Инна Чурикова получила серьезные травмы из-за падения. Коллеги звезды опровергли эту информацию, но сегодня в Сети появились кадры того, как звезду увозят из московского медучреждения. Сообщалось, что у Инны Михайловны травмированы ребра, грудина и подвздошная кость. По информации в Интернете, Чурикова сама обратилась за помощью. Однако все данные СМИ опроверг директор «Ленкома» Марк Варшавер. Он уверял, что с 78-летней артисткой все хорошо. «Это ложь. Ничего не случилось, если человек даже заехал в поликлинику и ему перебинтовали палец, это не значит, что надо ложиться в реанимацию», — отмечал Варшавер. Правда, позже директор театра подтвердил переломы актрисы и поведал о том, что ее перевели в палату интенсивной терапии. Это оказалось действительно так, и Чурикову заметили в Боткинской больнице: ее увозили из здания на каталке в реанимобиль. Предполагается, что Инне Михайловне стало лучше и ее отправили домой, сообщает Telegram-канал Mash!