Инна Чурикова действительно оказалась в больнице
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Инна Чурикова действительно оказалась в больнице

Инна Чурикова действительно оказалась в больнице
Актрису Инну Чурикову запечатлели, как  ее вывозят из больнице на каталке. Вчера стало известно, что Инна Чурикова получила серьезные травмы из-за падения. Коллеги звезды опровергли эту информацию, но сегодня в Сети появились кадры того, как звезду увозят из московского медучреждения. Сообщалось, что у Инны Михайловны травмированы ребра, грудина и подвздошная кость. По информации в Интернете, Чурикова сама обратилась за помощью. Однако все данные СМИ опроверг директор «Ленкома» Марк Варшавер. Он уверял, что с 78-летней артисткой все хорошо. «Это ложь. Ничего не случилось, если человек даже заехал в поликлинику и ему перебинтовали палец, это не значит, что надо ложиться в реанимацию», — отмечал Варшавер. Правда, позже директор театра подтвердил переломы актрисы и поведал о том, что ее перевели в палату интенсивной терапии. Это оказалось действительно так, и Чурикову заметили в Боткинской больнице: ее увозили из здания на каталке в реанимобиль. Предполагается, что Инне Михайловне стало лучше и ее отправили домой, сообщает Telegram-канал Mash!
# Шоу-бизнес Чурикова Инна
По материалам: z-aya

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