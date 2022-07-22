Ирина Пегова поделилась совместным снимком с дочерью
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Ирина Пегова поделилась совместным снимком с дочерью

Ирина Пегова поделилась совместным снимком с дочерью
Актриса Ирина Пегова показала, как проводит время с дочкой. А вот 21 июля у нее выдался выходной. Ирина отправилась в кафе, чтобы позавтракать. Компанию ей составила дочка Татьяна, которой уже 16 лет. Она была рождена от актера Дмитрия Орлова, но супруги развелись в 2011 году. Пегова отметилась без макияжа и в платье с цветочным принтом. Ее наследница собрала волосы в хвост и надела толстовку цвета сочной травы. «Хочу такое утро каждый день! Идеальное начало дня!» — написала звезда.
Поклонники изумились тому, как молодо выглядит Ирина без косметики. Многие также заметили, что ее наследница повзрослела. «Две красотульки», «В каком необычном красивом месте вы находитесь», «Милые девчонки, какие же вы классные», «Дочь — вылитая папа», «Милые девчонки, какие же вы классные», «Таня стала очень взрослой», «Ну какая у вас дочка большая! Вся с папу, но улыбка мамина», — стали писать подписчики.
# Шоу-бизнес Пегова Ирина
По материалам: z-aya

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