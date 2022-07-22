Искавший мультфильм из детства иностранец узнал о его советском происхождении
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Искавший мультфильм из детства иностранец узнал о его советском происхождении

Искавший мультфильм из детства иностранец узнал о его советском происхожденииПарень из Чили узнал на Reddit, что мультфильм о Пиноккио из его детства был советским

Парень из Чили с ником gara_bito попытался отыскать с помощью Reddit информацию о мультфильме про Пиноккио, который он смотрел в детстве. Благодаря порталу иностранец узнал о его советском происхождении — произведение оказалось мультфильмом «Приключения Буратино». Открытие удивило его.

Рассказчик опубликовал фотографию найденной на чердаке старой видеокассеты с изображенным на ней героем мультфильма. «Никто, кого я встречал, не видел этот мультфильм, в интернете нет информации о нем или о студии. Единственное, что осталось — эта пустая коробка и мои воспоминания», — написал gara_bito. Парень уточнил, что, согласно его воспоминаниям, это была не «классическая», а альтернативная история о Пиноккио, в которой он вместе с другими игрушками отправлялся в путешествие.

Пользователь с ником Mister-Bison в комментариях предположил, что речь может идти о советском мультфильме «Приключения Буратино», который вышел в 1959 году. «Я увидел ключ, который Пиноккио держит на обложке видеокассеты, и это больше похоже на российскую версию [мультфильма], "Буратино". Возможно, он был дублирован и распространялся в Чили», — объяснил он, уточнив, что изучает анимацию. Юзер также опубликовал ссылки на мультфильм с YouTube.

По словам Mister-Bison, в Чили не производилось много оригинальной мультипликации. Несовпадение обложки видеокассеты с кадрами из фильма же, по его словам, было типичным, когда в какой-либо стране распространялась зарубежная кинопродукция.

Автор поста в комментариях подтвердил, что в детстве смотрел именно это произведение. «Как странно, что старый русский мультфильм в 90-е годы распространялся в такой стране, как Чили», — написал gara_bito.

Ранее на Reddit стала популярной история о советском ученом-физике Анатолии Бугорском, который выжил после того, как получил сверхвысокую дозу радиации. Рассказ впечатлил многих юзеров.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после суток лечения от COVID-19
В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после суток лечения от
Искавший мультфильм из детства иностранец узнал о его советском происхождении
Искавший мультфильм из детства иностранец узнал о его советском
Раскрыты потери Twitter из-за срыва сделки с Илоном Маском
Раскрыты потери Twitter из-за срыва сделки с Илоном Маском
Рудова разделась и показала, до чего ее довело психическое расстройство
Рудова разделась и показала, до чего ее довело психическое
Жители Анапы попросили запретить концерт Киркорова из-за танца на кресте
Жители Анапы попросили запретить концерт Киркорова из-за танца на
С жителя Эхирит-Булагатского района взыскали 78 тысяч рублей за неосторожный обряд с огнем в лесу
С жителя Эхирит-Булагатского района взыскали 78 тысяч рублей за
Как управлять бизнесом с помощью методологии Адизеса?
Как управлять бизнесом с помощью методологии Адизеса?
Чтобы не было негатива: приметы, связанные с чайником, почему лучше убрать свисток
Чтобы не было негатива: приметы, связанные с чайником, почему лучше
В Белоруссии проект «Без срока давности» помог найти новые захоронения
В Белоруссии проект «Без срока давности» помог найти новые захоронения
Как выглядит "Голубой огонек" без наложенного звука
Как выглядит "Голубой огонек" без наложенного звука
Дмитрий Тарасов намерен судиться с блогершой из-за клеветы
Дмитрий Тарасов намерен судиться с блогершой из-за клеветы
Маргарита Симоньян на дне рождения Руссо станцевала под его песню
Маргарита Симоньян на дне рождения Руссо станцевала под его песню

Топ на сегодня

Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Эксперт: Концепция "молодёжь – это будущее" сменилась на "молодёжь – это настоящее"
Эксперт: Концепция "молодёжь – это будущее" сменилась на
Пропавший муж, школьная любовь, античный бордель и французская глубинка: 9 новых книг
Пропавший муж, школьная любовь, античный бордель и французская
Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без российского газа
Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без

Еще по теме

Парень тайно выучил язык жестов и узнал неприятный факт о матери
Российский мультфильм стал номинантом на премию "Оскар"
Вегетарианец узнал правду о мармеладе и был потрясен
Хранивший тайну несколько месяцев парень сдался и разрушил отношения в семье