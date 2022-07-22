Испания предложит Европе способ избежать экономии российского газа

Вадим Карасев

Испания собирается предложить план, который позволит Европе отказаться от экономии потребляемого газа в объеме 15%, сообщает радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в министерстве экологического перехода королевства. С такой инициативой ранее выступила Европейская комиссия.

Идея Мадрида будет озвучена 26 июля на заседании министров энергетики стран Европейского союза. Испанские власти предлагают поставлять газ в Европу по двум газопроводам через Пиренеи и воспользоваться логистическими возможностями своей газотранспортной системы. В частности, в королевстве хотят экспортировать 6,7 тераватт-часов газа в месяц (69,3 тыс. кубометров), что в три раза больше среднего показателя за последние пять лет, который ЕК берет за основу в плане по снижению потребления газа.

Ранее Еврокомиссия предложила принять скоординированные меры по сокращению потребления топлива. Согласно инициативе, страны ЕС должны с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года уменьшить объем используемого на любые цели газа на 5-15%. Это соответствует 45 млрд кубометров.



Несколько стран ЕС сразу отказались следовать плану ЕК, в том числе Испания, Португалия и Венгрия. В Мадриде объяснили свою позицию тем, что такая мера приведет к снижению конкурентоспособности испанской экономики, в Лиссабоне выступили против того, чтобы португальцы страдали из-за проблем других стран союза. Венгрия, в свою очередь, попросила у России больше газа.







