История и традиции празднования в честь положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве 23 июля 2022 года

Православная церковь отмечает 23 июля 2022 года празднование в честь положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. С этим праздником связаны некоторые традиции и богатая история, которая играет важную роль в развитии и становлении православного христианства.

История празднования положения честной ризы Господа нашего Иисуса

Православная русская церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса, которая оказалась на Руси в 1625 году. История появления святыни богата историческими событиями, о которых помнят православные христиане и чтят по сегодняшний день.

Перед тем, как попасть на русскую землю и обрести место в православной церкви, риза Господня прошла долгий путь. Считается, что впервые обретена святыня была еще во времена земной жизни Иисуса, а ее история показывает долгий тернистый путь христианина.





Согласно Писанию, все свершил по предсказаниям самого Сына Господня, которые он озвучил ранее. После распятия, четыре воина хотели разделить ризы Иисуса и бросили жребий. При этом многие ошибочно считают хитон Божественной ризой, однако многие священнослужители считают их никак не связанными.

Хитон в то же время стал реликвией грузинской православной церкви, ведь как гласят предания, один из раввинов принес бесшовное одеяние Христа в Мцхету, которая сохранилась там до настоящего времени и пребывает под контролем и защитой грузинской православной церкви.

Части поделенной между четырьмя воинами, распявшими Христа, разъехались по всему миру и, согласно историческим справкам, находятся в разных частях Европы, Грузии и России. Одна из этих четырех частей в 1625 году, после нападения на одно из грузинских хранилищ, когда святыню передали российскому царю.

На данный момент одна из четырех частей одеяния Господнего находится под покровительством в одной из коллекций музея в Кремле.

Что известно истории о том, как риза Господня попала в Москву





История обретения ризы Господней в Москве богата, так как существует множество приданий и повествований о том, как именно святыня попала в православную русскую церковь. Основная информация о том, как был доставлена риза, была найдена историками в работе князя Семена Шаховского, известного писателя 17 века.

В 1879 году была обнародована информация, которая хранилась в архивах Министерства иностранных дел. Согласно данным актам, святыня попала на территорию Киевской Руси благодаря шаху Аббасу, который послал ее на хранение в русскую православную церковь в Москве.

Одно из исследований появления ризы в Москве под руководством Сергея Белокурова помогли обнаружить части переписки шаха с русским царем в 1625 году, «Дело о присылке шахом Аббасом ризы Господней царю Михаилу Федоровичу» было опубликовано в 1891 году и подтвердило слова предыдущих исследователей данного вопроса.

Западная Европа также была заинтересована историей возникновения и обретения ризы Господней: одной из европейских теорий является то, что одеяние Божье было найдено прекрасной Еленой в 4 веке, после чего святыня на протяжении многих лет кочевала по Европе.

Традиции и приметы празднования обретения ризы Господней

Праздник сыграл важную роль для развития и становления русской православной церкви, а его традиции почитаются по сегодняшний день. Памятная дата также связан со множеством народных примет и поверий.

Традиционно в день праздника в Москве проводятся мероприятия в месте хранения святыни, а в православных церквях по всей России проводятся службы, целью которых является восхваление Господа за его жертву во благо человека.

В день праздника не разрешается ругаться, кричать и громко разговаривать, рекомендуется воздержаться от чрезмерного выражения эмоций. День следует провести праведно, воздерживаясь от чревоугодия, употребления алкоголя и других греховных деяний.

Народные приметы на 23 июля гласят, что конец лета будет благополучным, и погода будет радовать, если утром на траве нет росы. Если же трава сухая, следует ожидать осадки к вечеру.

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