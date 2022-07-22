История и традиции празднования в честь положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве 23 июля 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » История и традиции празднования в честь положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве 23 июля 2022 года

История и традиции празднования в честь положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве 23 июля 2022 года

История и традиции празднования в честь положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве 23 июля 2022 года

Православная церковь отмечает 23 июля 2022 года празднование в честь положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. С этим праздником связаны некоторые традиции и богатая история, которая играет важную роль в развитии и становлении православного христианства.

История празднования положения честной ризы Господа нашего Иисуса

Православная русская церковь празднует положение честной ризы Господа нашего Иисуса, которая оказалась на Руси в 1625 году. История появления святыни богата историческими событиями, о которых помнят православные христиане и чтят по сегодняшний день.

Перед тем, как попасть на русскую землю и обрести место в православной церкви, риза Господня прошла долгий путь. Считается, что впервые обретена святыня была еще во времена земной жизни Иисуса, а ее история показывает долгий тернистый путь христианина.


Согласно Писанию, все свершил по предсказаниям самого Сына Господня, которые он озвучил ранее. После распятия, четыре воина хотели разделить ризы Иисуса и бросили жребий. При этом многие ошибочно считают хитон Божественной ризой, однако многие священнослужители считают их никак не связанными.

Хитон в то же время стал реликвией грузинской православной церкви, ведь как гласят предания, один из раввинов принес бесшовное одеяние Христа в Мцхету, которая сохранилась там до настоящего времени и пребывает под контролем и защитой грузинской православной церкви.

Части поделенной между четырьмя воинами, распявшими Христа, разъехались по всему миру и, согласно историческим справкам, находятся в разных частях Европы, Грузии и России. Одна из этих четырех частей в 1625 году, после нападения на одно из грузинских хранилищ, когда святыню передали российскому царю.

На данный момент одна из четырех частей одеяния Господнего находится под покровительством в одной из коллекций музея в Кремле.

Что известно истории о том, как риза Господня попала в Москву


История обретения ризы Господней в Москве богата, так как существует множество приданий и повествований о том, как именно святыня попала в православную русскую церковь. Основная информация о том, как был доставлена риза, была найдена историками в работе князя Семена Шаховского, известного писателя 17 века.

В 1879 году была обнародована информация, которая хранилась в архивах Министерства иностранных дел. Согласно данным актам, святыня попала на территорию Киевской Руси благодаря шаху Аббасу, который послал ее на хранение в русскую православную церковь в Москве.

Одно из исследований появления ризы в Москве под руководством Сергея Белокурова помогли обнаружить части переписки шаха с русским царем в 1625 году, «Дело о присылке шахом Аббасом ризы Господней царю Михаилу Федоровичу» было опубликовано в 1891 году и подтвердило слова предыдущих исследователей данного вопроса.

Западная Европа также была заинтересована историей возникновения и обретения ризы Господней: одной из европейских теорий является то, что одеяние Божье было найдено прекрасной Еленой в 4 веке, после чего святыня на протяжении многих лет кочевала по Европе.

Традиции и приметы празднования обретения ризы Господней

Праздник сыграл важную роль для развития и становления русской православной церкви, а его традиции почитаются по сегодняшний день. Памятная дата также связан со множеством народных примет и поверий.

Традиционно в день праздника в Москве проводятся мероприятия в месте хранения святыни, а в православных церквях по всей России проводятся службы, целью которых является восхваление Господа за его жертву во благо человека.

В день праздника не разрешается ругаться, кричать и громко разговаривать, рекомендуется воздержаться от чрезмерного выражения эмоций. День следует провести праведно, воздерживаясь от чревоугодия, употребления алкоголя и других греховных деяний.

Народные приметы на 23 июля гласят, что конец лета будет благополучным, и погода будет радовать, если утром на траве нет росы. Если же трава сухая, следует ожидать осадки к вечеру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Два важных для христиан церковных праздника отмечают 23 июля 2022 года

# Общество Праздники
По материалам: rsute

Последние новости

В Германии испугались антисанкционного сотрудничества России и Ирана
В Германии испугались антисанкционного сотрудничества России и Ирана
История и традиции празднования в честь положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве 23 июля 2022 года
История и традиции празднования в честь положения честной ризы
Разработчики новой Forza Motorsport рассказали о важности правильной гоночной стратегии
Разработчики новой Forza Motorsport рассказали о важности правильной
Актер из «Звездных войн» обвинил фанатов франшизы в токсичности
Актер из «Звездных войн» обвинил фанатов франшизы в токсичности
Продажи Xbox Series X | S в Европе в 1 полугодии выросли, в сравнении с прошлым годом
Продажи Xbox Series X | S в Европе в 1 полугодии выросли, в сравнении
День дачника 2022: история, традиции праздника и душевные поздравления
День дачника 2022: история, традиции праздника и душевные поздравления
МИД Китая указал на главную угрозу миру
МИД Китая указал на главную угрозу миру
Когда точно Михаил Ефремов выйдет на свободу: сколько еще сидеть артисту
Когда точно Михаил Ефремов выйдет на свободу: сколько еще сидеть
Анастасия Макеева молится о рождении детей
Анастасия Макеева молится о рождении детей
Ксения Собчак посмеялась над скандалом с «Ельцин Центром»
Ксения Собчак посмеялась над скандалом с «Ельцин Центром»
Продюсер раскритиковал выступление Лолиты Милявской
Продюсер раскритиковал выступление Лолиты Милявской
Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы намного раньше срока
Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы намного раньше срока

Топ на сегодня

BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный продюсер
BATÉGA (Дмитрий Вербицкий) - неординарный автор песен и музыкальный
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге: "Ей казалось, что королевская семья похожа на Голливуд"
Писатель Том Бауэр рассказал о Меган Маркл в своей новой книге:
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Подборка фантастической инфраструктуры (18 фото)
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Наталья Рудова перенесла тяжелую болезнь в Африке
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия
Идеальная растяжка, но плохое чувство равновесия

Еще по теме

Воздвижение Креста Господня в 2017 году: когда празднуется, история и традиции праздника
Собор Пресвятой Богородицы 8 января 2018 года: что это за праздник, в чем его смыл, история и как его нужно отмечать
День Параскевы Пятницы 10 ноября 2017 года: что это за праздник, как его праздновать, история и традиции
Рождество Христово православные отметят 7 января 2018 года