Иван Краско выписался из больницы после проблем с сердцем и легкими: что известно о состоянии здоровья актера

14 июля 2022 года стало известно, что знаменитый актер Иван Краско попал в больницу. По имеющейся информации, Ивану Ивановичу стало плохо на даче. У актера появились боли в груди и затрудненное дыхание. Краско доставили в Свердловскую больницу на Крестовом острове. 21 июля 2022 года Иван Иванович выписался из больницы.





В небольшом интервью журналистам издания Prozvezd.info Иван Иванович рассказал о своем самочувствии и планах на ближайшее будущее. После выписки актер не поехал на дачу, где проживает основное время, а решил остаться в городе. Краско хочет закончить актерский сезон, чтобы после этого спокойно отдохнуть. Напомним, что на 24 июля запланирован спектакль в Театре имени Комиссаржевской, в котором играет Иван Иванович.

Рассказал актер и о том, как проходило его лечение. Особенно сильно Краско понравился женский персонал больнице. На наводящий вопрос журналистки о том, не собирается ли Иван Иванович заводить новый роман, он ответил отрицательно.

«Свой мужской ресурс я уже выработал», – сообщил актер.





В ближайшее время, 10 августа, Иван Иванович хочет провести творческий вечер памяти своего сына Андрея Краско. Он скончался 4 июля 2006 года от сердечной недостаточности на съемках сериала «Ликвидация». На встречу актер позвал близких друзей и знакомых своего сына.





Напомним, что это не первый случай госпитализации Ивана Ивановича. В августе 2021 года Краско попадал в больницу с подозрением на микроинстульт, а в феврале текущего года проходил реабилитацию после перенесенного удара.