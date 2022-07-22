Иван Охлобыстин отметил день рождения на работе в компании Сергея Жукова
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Иван Охлобыстин отметил день рождения на работе в компании Сергея Жукова

Иван Охлобыстин отметил день рождения на работе в компании Сергея Жукова

22 июля актеру исполнилось 56 лет. Этот день Иван Охлобыстин провел на съемочной площадке сериала «Евгенич-2» в компании Сергея Жукова.


В числе первых актера на съемочной площадке поздравил Сергей Жуков. А это значит, что полным ходом идут съемки второго сезона сериала «Евгенич» на телеканале «Пятница» со всеми полюбившимися героями.

Сергей Жуков и команда актеров и продюсеров подготовили для именинника сюрприз в виде большого торта. Не обошлось без громкого поздравления и бурных эмоций.

«Это прекрасно! Единственный день рождения, в который я не тратил, а зарабатывал. У нас очень комфортная съемочная команда, и я рад вернуться к съемкам. Сам же сериал «Евгенич» — легкая, приятная комедия, которая пришлась по душе аудитории», — признался в свою очередь Иван Охлобыстин, который, к слову, исполнил танец для коллег.

Напомним, первый сезон сериала «Евгенич» стал одним из самых популярных на телеканале «Пятница» и завоевал многомиллионную аудиторию. Все они следили за жизнью гениального продюсера Евгенича (его сыграл Сергей Жуков), написавшего хиты 90-х и наконец-то вернувшегося в шоу-бизнес.


# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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