Иван Охлобыстин отметил день рождения на работе в компании Сергея Жукова

22 июля актеру исполнилось 56 лет. Этот день Иван Охлобыстин провел на съемочной площадке сериала «Евгенич-2» в компании Сергея Жукова.

В числе первых актера на съемочной площадке поздравил Сергей Жуков. А это значит, что полным ходом идут съемки второго сезона сериала «Евгенич» на телеканале «Пятница» со всеми полюбившимися героями.

Сергей Жуков и команда актеров и продюсеров подготовили для именинника сюрприз в виде большого торта. Не обошлось без громкого поздравления и бурных эмоций.

«Это прекрасно! Единственный день рождения, в который я не тратил, а зарабатывал. У нас очень комфортная съемочная команда, и я рад вернуться к съемкам. Сам же сериал «Евгенич» — легкая, приятная комедия, которая пришлась по душе аудитории», — признался в свою очередь Иван Охлобыстин, который, к слову, исполнил танец для коллег.

Напомним, первый сезон сериала «Евгенич» стал одним из самых популярных на телеканале «Пятница» и завоевал многомиллионную аудиторию. Все они следили за жизнью гениального продюсера Евгенича (его сыграл Сергей Жуков), написавшего хиты 90-х и наконец-то вернувшегося в шоу-бизнес.