Иван Ургант лишился бизнеса в России

Ведущий и актер Иван Ургант избавляется от всего нажитого. В начале года Первый канал приостановил вещание шоу «Вечерний Ургант». Чтобы не терять зря свободное время, телеведущий отправился за границу на отдых. А вскоре в Сети поползли слухи: артист распродает имущество в России. Иван Ургант стал спешно продавать роскошный коттедж в Подмосковье, а также апартаменты в бизнес-центре столицы. Причем артист якобы был готов на убыточную сделку. Цена за недвижимость заявлена на несколько миллионов меньше, чем стоит на самом деле. Теперь же журналисты сообщают: шоумен попрощался с выгодным бизнесом в России. Речь идет об агентстве элитной недвижимости Evan. Как пишут СМИ, звезда вышел из состава директоров компании, где числился с 2016 года.Отказаться от проекта Иван решился вчера — 21 июля, несмотря на то, что агентство приносит приличный доход. В прошлом году оно заработало 22 миллиона. Говорят, больше бизнесов у него на родине не осталось. Многие шепчутся: Ургант всерьез думает об эмиграции. Однако сам телеведущий подобные сплетни отрицает, как и об увольнении с Первого канала. Руководство компании подтверждает: «Вечерний Ургант» вернется в эфир, когда это будет уместно. Сейчас канал приостановил работу развлекательного контента из-за непростой политической ситуации в мире. Более того, несколько дней назад Иван появился в столице. Артист выступил ведущим премии благотворительного проекта «Друзья». Много лет он является председателем попечительского совета фонда и старается не пропускать мероприятия, созданные организацией, сообщает «КП».