Известный телеведущий объявил об уходе из руководства ВГТРК
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Известный телеведущий объявил об уходе из руководства ВГТРК

Известный телеведущий объявил об уходе из руководства ВГТРКТелеведущий Брилев перестал вести «Вести в субботу» и заявил об уходе из руководства ВГТРК

Известный российский телеведущий Сергей Брилев сообщил, что ушел из руководства медиахолдинга ВГТРК, где он занимал должность замдиректора по спецпроектам, и перестал вести программу «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1». Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск "Вестей в субботу" (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул замдиректора канала)», — рассказал он.

По словам Брилева, после этого он отправился в Латинскую Америку, где занимался съемками репортажей и мини-фильмов. В конце апреля он вернулся в Москву, где ему сделали операцию (какую именно, он не уточнил), а затем несколько недель проходил реабилитацию.

Журналист сообщил, что в воскресенье, 24 июля, в эфир выйдет его документальный фильм, а до конца года он подготовит еще две ленты, которые «снимались сразу и для российского, и для латиноамериканского эфира». «Многочасовая работа в прямом эфире уже объективно не по мне <...> Пришла пора перейти на записные форматы: фильмы, спецрепортажи и т.п», — написал он.

В марте Сергей Брилев опроверг информацию о своем уходе с ВГТРК, которую распространил журналист Роман Супер, заявивший, что узнал об этом от коллег телеведущего. В том же месяце Великобритания, гражданином которой является Брилев, ввела против него санкции.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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